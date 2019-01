Jess Thorup krimpt Gentse spelersgroep in, Buffalo’s krijgen opvallend bezoek van Moses Simon Rudy Nuyens in Spanje

05 januari 2019

20u18

AA Gent AA Gent kende een bewogen start van zijn winterstage. Jess Thorup krimpte zijn spelersgroep in tot 24 spelers. Franko Andrijasevic, Renato Neto en Taiwo Awoniyi bleven thuis.

Er bleven een paar zitjes open op het vliegtuig dat AA Gent gisteren van Oostende naar Alicante bracht. De plaatsen voor die vlucht waren al lang besteld, maar de evaluatie die Jess Thorup na zijn eerste maanden maakte, snoeide meteen in het personeelsbestand. Franko Andrijasevic – in 2017 overgekomen voor een recordbedrag van 4,2 miljoen euro – voldeed ook onder Thorup niet. Er wordt voor hem een oplossing gezocht, maar evident is dat niet, want de Kroaat ligt nog tot 2022 onder contract bij de Buffalo’s en torst ook een loon van 1 miljoen euro mee.

Ook Taiwo Awoniyi mag na een halfjaar alweer beschikken. De 21-jarige Nigeriaan werd gehuurd van Liverpool, maar viel compleet door de mand in de Ghelamco Arena. Ook op Renato Neto (27) wordt niet meeer gerekend. De Braziliaan werkt al anderhalf jaar aan zijn herstel na een complexe knie-operatie en ziet zijn contract aan het einde van het seizoen sowieso aflopen. Ook de jongeren Koita en Raskin zijn niet mee naar Spanje. Hen wacht mogelijk een uitleenbeurt. De 18-jarige belofte Matias Lloci mocht wél mee naar Spanje.

AA Gent stapte ’s ochtends overigens samen met KV Oostende op het vliegtuig. Dat zorgde voor wat hilariteit onder de twee teams die eind deze maand om een ticket voor de bekerfinale strijden. “Oostende achteraan in het vliegtuig en wij vooraan, zoals in het klassement”, werd er vanuit Gentse hoek gemoedelijk gejend.

Colin Coosemans ging even bijpraten met zijn gewezen KVM-kompaan Jordi Vanlerberghe, Laurens De Bock verbroederde met Birger Verstraete en Brecht Dejaegere. Voor Coosemans wachtte ook in Oliva flink wat bekend volk, want ook KV Mechelen heeft er zijn tenten opgeslagen. Bijpraten was ook daar de boodschap. Omgekeerd was dat ook het geval voor Rob Schoofs, die flink wat bekende Gentse gezichten terugzag.

De eerste training onder Thorup op Spaanse bodem mocht er ten andere wezen. Ze duurde twee uur, met veeleisende onderdelen op balbezit en snel twee-toetsenvoetbal. Dylan Bronn, die in de laatste match voor de winterstop een hamstringblessure opliep, trainde individueel, maar intens. Giorgi Chakvetadze beperkte zich tot oefeningen in de fitness. Achteraf wachtte de Buffalo’s in het hotel een verrassing. Moses Simon – aan de slag bij Levante – had er een autorit vanuit Valencia voor over om zijn vroegere ploegmaats te bezoeken en herinneringen op te halen. (RN)