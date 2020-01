Jess Thorup kijkt uit naar confrontatie met vernieuwd Genk: “Dit wordt een play-off 1-test” Rudy Nuyens

17u21 0 AA Gent AA Gent bouwde dit seizoen een stevige thuisreputatie op, met 14 overwinningen en 3 draws. Ook tegen RC Genk wil Jess Thorup de thuisreputatie van de Buffalo’s overeind houden.

“We weten dat we mooi voetbal kunnen brengen, maar ook als we de bal niet hebben, moeten we wedstrijden nog beter onder controle kunnen houden”, vindt Jess Thorup. “Daar hebben we de voorbije week niet alleen over gesproken, we hebben er ook aan gewerkt in het vooruitzicht van de match tegen Genk.”

“RC Genk is veel sterker uit de winterstop gekomen”, vindt Jess Thorup. “Ik zag hun match op Zulte Waregem, waar ze een hele goeie wedstrijd speelden en ruim wonnen. Genk weet dat het nog veel wedstrijden moet winnen om in play-off 1 te geraken, maar ik ben er zeker van dat zij op het einde deel zullen uitmaken van de top zes. Daarom vind ik deze wedstrijd ook een echte test: het gaat om winnen, om onze thuisreputatie en om de afstand zo groot mogelijk houden tegenover Genk. Ik zie deze match als een voorbode van play-off 1.”

Meer druk en beweging bij Genk

“Zoals altijd kijk ik voor 95% naar mijn team, maar ik zie ook dat Genk zijn manier van spelen een beetje aangepast onder de nieuwe coach”, zegt Thorup. “Daar moeten we op voorbereid zijn, maar we moeten er vooral voor zorgen dat wij onze wil kunnen opleggen. Genk zet meer druk dan voordien, ze laten meer mensen opkomen van achter uit. Ze zullen proberen om ons onder druk te zetten, maar ik zag ook dat er veel beweging is rond hun diepe spits Onuachu.”

Paul Onuachu is nog een oude bekende van Jess Thorup, die de spits bij Midtjylland onder zijn hoede had. “In Zulte Waregem speelde hij zijn beste wedstrijd”, vindt Thorup. “Daar zag je hoe sterk hij is met de rug naar doel, maar ook hoe de jongens rond hem veel beter begrijpen hoe je met Paul moet spelen. Aan de voorzetten zie je ook dat ze nu heel goed weten welke loopbewegingen hij maakt in de zestien meter. Dan is hij heel sterk. We zullen hem in de gaten moeten houden, maar dat geldt ook voor de beweeglijke jongens rond hem. Genk is een offensief team als het de bal heeft, maar wij moeten onze manier van spelen proberen op te leggen. We moeten er vooral ook voor zorgen dat we matchen als deze afmaken.”

Aanvallend flexibeler

Hoe Thorup dat wil doen bij afwezigheid van Yaremchuk is niet duidelijk: “Eén van de vragen is: wat kan onze aanwinst Niangbo ons al bijbrengen? Misschien moeten we nog even wachten met hem, maar hij toonde ons al iets op training. Ik kan ook vasthouden aan de tandem Depoitre-Kvilitaia, of één van die twee samen met Jonathan David uitspelen. Maar met mensen als Bezus en Chakvetadze heb ik ook de mogelijkheid om twee nummers ‘tien’ uit te spelen achter één diepe spits. We zullen flexibeler moeten worden de volgende matchen, maar dat maakt het ook moeilijker voor de tegenstander, omdat hij zich aan verschillende dingen kan verwachten.”