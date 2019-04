Jess Thorup: “Genk is ideale voorbereiding op bekerfinale” RN

15u34 0 AA Gent Jess Thorup wil zaterdagavond een goed AA Gent zien in de thuiswedstrijd tegen RC Genk, dat hij als de grootste favoriet voor de titel ziet.

“Ik was niet tevreden over wat we offensief brachten op Anderlecht, maar een punt en een ‘clean sheet’ waren in de gegeven omstandigheden belangrijk», zegt Jess Thorup. «Het komt er nu op aan een balans te vinden tussen wat we defensief brachten op Anderlecht en het offensieve spel dat we in eerdere matchen lieten zien.”

“We staan zaterdagavond tegenover het beste team van het moment in België”, zegt Thorup. “Toen de play-offs begonnen, dachten velen nog dat Brugge aan een inhaalrace zou beginnen en dat zij zelfs dé favoriet waren. Maar Genk heeft wat mij betreft zowel in de reguliere competitie als in de play-offs laten zien dat zij de favoriet voor de titel zijn. Voor ons is dit een ideale gelegenheid om niet alleen de bekerfinale voor te bereiden, maar ook om een volgende stap te zetten als team. Iedereen kijkt er bij ons ook naar uit om Vadis terug op het veld te zien.”

Genk speelt een stuk offensiever dan Standard en Antwerp, die in de Ghelamco Arena met een behoudende aanpak punten kwamen oogsten. “Dat komt beter uit voor onze manier van spelen”, zegt Thorup. “Wij hebben ruimte nodig. Daarom spelen we ook beter tegen teams die meer open voetballen. Ik zeg niet dat de speelstijl van Genk perfect is voor ons, maar wel beter dan die van meer behoudende teams.”

“Ik weet dat iedereen al praat over de bekerfinale, maar ik heb de spelers vrijdagochtend op het hart gedrukt dat winnen of ten minste een goeie wedstrijd spelen tegen Genk de beste voorbereiding is die we kunnen krijgen”, zegt Thorup. “Ik heb ze gezegd dat ze woensdag nog even moeten vergeten. Op dit moment is de match tegen Genk de belangrijkste. We gaan geen onnodige risico’s nemen, maar we zullen spelen zoals we dat altijd doen. In onze manier van spelen is het faliekant als één speler maar voor 95% gefocust is.” (RN)