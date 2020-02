Jess Thorup gaat op zoek naar 35 op 39 in Ghelamco Arena: “Geen nadeel dat Anderlecht de punten nodig heeft” Rudy Nuyens

06 februari 2020

16u27 0 AA Gent Na RC Genk en KV Mechelen ontmoet AA Gent met Anderlecht een derde play-off 1 kandidaat op rij, maar Jess Thorup vindt dat geen nadeel. Hij gaat met Gent op zoek naar 35 op 39 in de Ghelamco Arena.

Jess Thorup is tevreden over de manier waarop AA Gent de tweede helft van het seizoen ingezet heeft. “We hebben tijd gehad om aan wat zaken te werken, maar het belangrijkste blijft: winnen”, zegt de coach van AA Gent. “Dat hebben we drie keer op rij gedaan, de zege tegen Standard vlak voor de winterstop meegerekend zitten we aan 12 op 12. Winnen geeft je het vertrouwen waarmee je grote stappen kunt zetten en waarmee je sneller vooruit gaat.”

“Het stemt me zeer tevreden dat we herbegonnen zijn met een echte winnaarsmentaliteit. We geloven in onze manier van spelen. Als we ons niveau halen, kunnen we van iedereen winnen. Dat bewijzen we op dit moment. Er zijn jongens die van de bank komen om het team te helpen. Héél veel spelers hebben het gevoel dat ze betrokken zijn bij wat we aan het realiseren zijn.”

Dat wil Thorup tegen Anderlecht bevestigd zien. “Anderlecht heeft ongetwijfeld het gevoel dat ze dichter komen bij wat niemand nog voor mogelijk hield”, meent Thorup. “Met twee zeges op rij naderen ze play-off 1. Vooral offensief hebben ze veel jong talent lopen. Maar wij tellen thuis 32 op 36. Dat sterkt ons in het geloof dat we in de Ghelamco Arena altijd iets kunnen doen, wat er ook gebeurt. Zeker in een uitverkocht stadion.”

Na RC Genk en KV Mechelen treft AA Gent met Anderlecht voor de derde keer op rij een team dat moet knokken voor play-off 1. “Het wordt nog een zware strijd tot het einde tussen Genk, Mechelen, Zulte Waregem en Anderlecht”, gelooft Thorup. “We voelden tegen RC Genk en KV Mechelen dat we tegenover een team stonden dat de punten absoluut nodig had. Dat zal tegen Anderlecht niet anders zijn. Maar net omdat ze punten nodig hebben, kunnen wij ze doen beven. Voor ons is het geen nadeel dat de tegenstander de punten nodig heeft. Door van die teams te winnen, versterken we ook onze positie in play-off 1, want één van hen zal erbij zijn.”

Offensief heeft Thorup er alvast weer een speler bij in de persoon van Giorgi Chakvetadze. “In Mechelen zag ik bij zijn invalbeurt weer dingen van de oude Giorgi terug, met zijn snelheid en zijn vertrouwen aan de bal. Ook zijn reactie bij balverlies was goed, met de tegenpressing die we nodig hebben. Hij zit dicht bij het niveau dat we van hem verwachten. Maar ook Niangbo en Marreh brachten ons de voorbije wedstrijden vanaf de bank wat bij. Heel veel spelers geven me het gevoel dat ze er zullen staan als ik ze nodig heb.”

Dat zal nodig zijn, want AA Gent mist Sven Kums, die niet speelgerechtigd én geschorst is. “Als iemand met de impact van Sven op en naast het veld er niet bij is, mis je die”, zegt Thorup. “Sven heeft ervaring, hij speelt met visie. Maar we hebben het over een teamsport en we hebben al bewezen dat we niet teveel afhangen van één man. Eén van de jongens die tijdens de week pushen om erbij te zijn, krijgt de kans om te tonen dat hij er klaar voor is. Ik kijk niet teveel naar de mensen die we missen, ik focus me op de jongens die zullen spelen.”

Kums heeft héél speficieke kwaliteiten, hij is de link is tussen verdediging en aanval. “Ik ga een andere jongen niet vragen om te spelen zoals Sven”, zegt Thorup. “Wie in zijn plaats komt, moet zijn spel spelen, met zijn kwaliteiten.” Met Bezus, Marreh en Dejaegere ziet Thorup verschillende opties om Kums te vervangen. Pas vrijdag valt er een beslissing over de inzetbaarheid van Depoitre, die de match in Mechelen miste door een voetblessure, maar de voorbije dagen deels meetrainde. Het is afwachten hoe ‘Lolo’ daarop reageert.