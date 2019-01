Ivan De Witte strijkt met jeugdig enthousiasme in Spanje neer: “Nog één aanvaller erbij en ik geef ons 9 op 10" Rudy Nuyens met AA Gent op stage in Oliva

10 januari 2019

08u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Ivan De Witte werd gisterochtend in Spanje door de spelers en de trainersstaf van AA Gent verwelkomd als één van hen. Aan de rand van het oefenveld zagen we taferelen van mensen die samen uit zijn op succes.

Ivan De Witte is er 71, maar het enthousiasme waarmee de voorzitter van AA Gent gisterochtend neerstreek in Oliva, was jeugdig aanstekelijk. Een schouderklopje links, een gesprekje met een speler rechts: een voorzitter als deel van het team. “Ik ben om 4 uur opgestaan om even over te komen en de pols van de club te voelen”, vertelt De Witte. “Je spreekt over mijn leeftijd, maar dat vind ik een heel relatief begrip. Mensen nemen ook op latere leeftijden grote verantwoordelijkheden op. Winston Churchill was 66 toen hij nog een gigantische verantwoordelijkheid nam in de Tweede Wereldoorlog.”

