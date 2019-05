Exclusief voor abonnees Ivan De Witte & Michel Louwagie bijten van zich af: “Gent is nog altijd een topclub”



Rudy Nuyens

18 mei 2019

08u30 0 AA Gent Ivan De Witte (71) en ­Michel Louwagie (63) hebben de voorbije maanden flink in de wind gestaan, maar op de ­laatste speeldag van de play-offs ligt er zondag tegen Anderlecht nog een mogelijke weg naar Europa open. Het sterke duo van AA Gent zet de puntjes op de i.

“Los van het feit dat we op Standard en Antwerp op het laatst punten pakten, hebben we ook twee keer een zeer goeie wedstrijd gespeeld, op het niveau van play-off 1", vindt Ivan De Witte. “Dat we het resultaat op het ­einde afdwongen, compenseert een beetje de wedstrijden waarin we met goed voetbal geen resultaat gehaald hebben. We stellen wel vast dat deze groep altijd bijzonder sterk reageert. Die reactie mag eigenlijk niet nodig zijn, omdat die drive telkens weer vanuit de groep zelf zou moeten komen. Je hebt wel een paar jongens die de groep aandrijven, maar in onze transferpolitiek moeten we toch uitkijken naar iemand die daar iets extra’s brengt.”

Louwagie: “Het belangrijkste is nu de match van zondag. De goal van Sørloth op Antwerp heeft voor een boost gezorgd, voor de spelers, voor de club, voor de supporters. Ik hoop dat iedereen het zondag ook zo zal beleven, zodat we een echte finale krijgen. De vijfde plaats, ­tégen Anderlecht: laat maar komen, we gaan ervoor.”

Wat sfeer zou kunnen helpen. Het is stil geworden in de Ghelamco Arena. Alsof je in de cinema zit.

Louwagie: “Ivan en ik hebben het op Antwerp nog tegen mekaar gezegd: de ambiance op de tribunes straalt af op de spelers. Ook Genk is op dat vlak enorm geëvolueerd. We willen daar voor volgend seizoen iets aan doen. De supporters hebben zich verenigd in Armada Ganda, ze hebben ons gevraagd om een sfeervak te creëren, waarin ze mogen recht­staan.”

