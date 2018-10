Ivan De Witte mengt zich tussen razende fans: "Geef ons wat tijd om te beslissen wat we gaan doen" Mathieu Goedefroy

07 oktober 2018

23u47

Chaos in de Ghelamco Arena. Na de 1-5-nederlaag tegen de nieuwe leider RC Genk wankelt de stoel van Yves Vanderhaeghe harder dan ooit, terwijl woedende fans het hoofd van algemeen manager Michel Louwagie graag zien rollen. In die wanorde nam Ivan De Witte zijn verantwoordelijkheid als AA Gent-voorzitter. Nadat hij samengezeten had met vijf supporters, daalde hij naar beneden af om zich tussen de misnoegde menigte te begeven. "Geef ons wat tijd, we moeten aan verschillende dingen werken. Aan sportieve zaken, maar ook aan de manier waarop we in de toekomst samenwerken", sprak De Witte de fans toe. "Eén keer per maand zullen we gaan samenzitten, jullie moeten je vertegenwoordigers aanduiden."

De Witte verdedigde zich. "Door hard te werken en door een stuk van mijn leven te geven, heb ik deze club gebracht tot waar ze vandaag is. Toen ik eraan begonnen ben, waren we bijna failliet. We zijn eruit geraakt, we hebben een nieuw stadion, we zijn kampioen geworden en hebben Champions League gespeeld. Nu is er een moeilijk moment." Waarop de fans zich afvroegen waar Louwagie is. De Witte: "Laat me even nadenken hoe we hiermee omgaan. Ik ga nu niet onmiddellijk reageren, maar samen met het bestuur zullen we er alles aan doen om dit te stoppen, opdat we weer met een positieve geest naar de toekomst kijken."