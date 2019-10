Ivan De Witte hoopt zondag iets te rapen in Jan Breydel: “Brugge steekt iets boven de Belgische competitie uit” Rudy Nuyens

04 oktober 2019

18u31 0 Jupiler Pro League Tussen Oleksandrija en Club Brugge zit Ivan De Witte met gemengde gevoelens. De voorzitter van AA Gent vond dat er in Oekraïne iets meer in zat, maar hij hoopt vooral zondag iets te rapen in Jan Breydel.

Bent u tevreden over het gelijkspel in Lviv, of toch wat teleurgesteld?

“Een beetje van beide. Toch wel teleurgesteld omdat we heel goed begonnen zijn en op voorsprong kwamen, maar het gedurende de wedstrijd toch een beetje kwijtgespeeld zijn. Daar moeten we naar de toekomst toe aan werken. Na het tegendoelpunt van Oleksandrija hadden we nog de kans om te winnen, want zij begonnen op 1-1 te spelen, vond ik. Ik dacht dat het bij hen ook fysiek begon te wegen. Daar hebben we toch nog de kans gemist om de drie punten te pakken. Dat zou pas schitterend geweest zijn, zeker met de 1-1 tussen Saint-Etienne en Wolfsburg.”

Anderzijds staat er vier op zes in een groepsfase waarvoor jullie heel hard hebben moeten vechten.

“Maar zo werkt het niet. We waren heel blij dat we in de poules geraakten, maar eens je daarin zit, wil je meer. Ik heb van in het begin gezegd dat we niet zouden deelnemen om deel te nemen, maar om Europees te overwinteren. Dat zit er nog altijd in, maar dan moeten we dat soort leegtes zoals in de wedstrijd tegen Oleksandrija proberen te vermijden.”

Wat verwacht u zondag in Brugge, na een korte en toch wat verstoorde voorbereiding?

“Dat de voorbereiding niet ideaal is, is duidelijk. Maar dat maakt deel uit van het voetbal. Daar moeten we vooraf geen argumenten zoeken, daar moeten we niet ongelukkig over zijn. Het is nu eenmaal zo. De intensiteit van de wedstrijd van zondag moet toch voldoende zijn om de groep te motiveren. We zullen er alles aan doen om met de juiste focus aan die match te beginnen. Maar als ik de wedstrijd van Brugge in Madrid zie en die van ons in Lviv, dan denk ik toch dat het een zware dobber zal worden.”

Hoe hebt u naar de prestatie van Brugge in Madrid gekeken?

“Je kan alleen maar blij zijn dat een Belgische club zo’n prestatie levert bij Real Madrid. De perceptie over het Belgisch voetbal zal daar van buitenuit wel door veranderd worden. Als voorzitter van een Belgische club kan ik daar alleen maar heel blij om zijn. Ik heb ook heel veel respect voor wat Brugge gedaan heeft.”

Ziet u een verklaring voor het feit dat een Belgische club dit kan in Europa?

“We hebben een aantal ploegen die het Europees goed tot zeer goed doen, omdat de Belgische clubs de Europese competities meer au sérieux beginnen te nemen. Vroeger begon men er aan met het idee dat men daar toch niet veel te zoeken had. Nu beginnen alle Belgische clubs aan Europees voetbal om zich te kwalificeren. Brugge heeft in een zware Champions Leaguepoule de ambitie om door te gaan. Sommigen zullen het misschien niet graag horen, maar ik ben er van overtuigd dat ons competitieformat meehelpt aan de competitiviteit van onze clubs in Europa. Ik kan dat niet bewijzen, maar ik ben er wel héél zeker van. Tenslotte is er ook het feit dat de financiële middelen van de Belgische clubs duidelijk aan het verhogen zijn.”

Is Brugge zondag voor u absoluut favoriet, of denkt u dat AA Gent daar toch iets kan doen?

“Uiteraard gaan we er naartoe om iets te halen. Ik ga niet aan grootspraak doen door te zeggen dat ik ga om te winnen, maar we gaan toch om op zijn minst een punt te halen. Zo’n topper is toch een andere wedstrijd. Ik denk dat we Brugge beter kennen dan dat we Oleksandrija kenden, hoewel ik moet vaststellen dat Oleksandrija ons wel goed kende. Ik geef ons zondag een kans, maar we zullen heel alert, heel gefocust en heel verstandig moeten spelen. Want het Brugge dat ik al een tijdje zie, is een ploeg die toch een beetje boven de Belgische competitie uitsteekt.”

AA Gent is intussen al 11 matchen ongeslagen, waarvan er 8 werden gewonnen. Verrast u dat, met toch wel een nieuwe ploeg?

“Neen. We wisten goed waar we mee bezig waren in de voorbereiding. We wisten dat we niet zomaar spelers aan het recruteren waren, maar dat we aan een ploeg aan het bouwen waren. Van meetaf aan was er een duidelijk concept.”

Wat mag u dan verwachten van dit team?

“We hebben de ambitie om één, twee of drie te spelen. Het zal waarschijnlijk eerder drie zijn, maar dan zou ik toch bijzonder tevreden zijn. We komen uit een moeilijke periode, we hebben het twee jaar toch wat moeilijker gehad. Nu derde of tweede eindigen, zou betekenen dat we een schitterend seizoen zouden spelen. In kwaliteit plaats ik ons derde, na Brugge en Standard.”

Maar u spreekt toch ook van ‘één’.

“Omdat je in voetbal altijd de onverwachte omstandigheden moet meepakken. Ik herinner me dat we in 2015 kampioen geworden zijn, nadat we rond de kerstperiode zevende stonden en we absoluut in Kortrijk moesten winnen om er nog aan te pas te komen. Maar ik ben ook wel realistisch. Zoals ik het nu zie, zal er weinig aan Brugge te doen zijn. Dat verdienen ze ook, want het is absoluut het gevolg van sterk management. Ik moet Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert feliciteren voor het werk dat ze gedaan hebben.”

“Maar je weet nooit hoe het gaat lopen. Ik stel vast dat Anderlecht een relatief onverwachte ingreep gedaan heeft. Misschien is dat ook wel de aankondiging van een andere aanpak, die er toe zou kunnen leiden dat Anderlecht zich anders gaat presenteren. Ik heb altijd al gezegd dat ik verwacht dat Anderlecht op één of andere manier zal terugkeren. Want wat bezig was, kon niet blijven duren.”

