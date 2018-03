In het spoor van clubdokter Buffalo's richting play-off 1: "Als je hier eens naar intensieve moet, vervalt al de rest in het niets" Niels Poissonnier

27 maart 2018

17u50 0

Clubdokter voor één dag. In aanloop naar de start van play-off 1 zette uw krant zich een hele dag in het spoor van professor Luc Vanden Bossche, als sinds 2006 teamarts bij AA Gent. Eén grote rush werd het, van Sint-Martens-Latem naar het oefencomplex in Oostakker en vervolgens naar het Gentse UZ waar zelfs topref Sébastien Delfériere op consultatie kwam na zijn knieoperatie. “Als je hier eens naar intensieve zorgen moet, dan vervalt al de rest in het niets. Dan relativeer je sneller een nederlaag.”

En toch. Mispak u niet. Play-off 1 kriebelt ook bij de clubdokter van de Buffalo’s: “Dan durf ik al eens recht te springen op de bank en te roepen.”