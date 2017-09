Hein wankelt (bis): top van AA Gent zit urenlang samen voor nieuw crisisoverleg NIELS POISSONNIER & RUDY NUYENS

07u22 2 Photonews Crisisoverleg: Michel Louwagie in de Ghelamco Arena na het nieuwe verlies van de Buffalo's. AA Gent Wat nu? Het bestuur van AA Gent twijfelt (opnieuw). Hein Vanhaezebrouck ook. Wie neemt een beslissing? En wanneer? Veel vragen, maar vooralsnog weinig antwoorden.

De voorzitter deed de lichten uit. 't Was 21.30 uur. De Ghelamco Arena oogde duister - op de blauwe led-lampjes na. Desolaat ook. Het gebrek aan initiatief en lef was ook het bestuur van AA Gent niet ontgaan. Ivan De Witte en Michel Louwagie zaten gisteren, net zoals na Genk, opnieuw urenlang samen. Eerst in het gezelschap van een aantal andere bestuursleden, nadien met sportief raadgever Gunther Schepens. Definitieve beslissingen werden (nog) niet genomen - "je valt niet iemand af die je drie jaar lang terecht hebt bewierookt", aldus Louwagie bij 'Sports Late Night'. Hoe dan ook staat de positie van Vanhaezebrouck opnieuw flink ter discussie. Hein wankelt. Wéér.

Wil Hein nog verder?

En toch is de situatie twee weken na het eerdere crisisberaad anders. Voor het eerst zaait ook Vanhaezebrouck nadrukkelijk twijfels over zijn toekomst. "Ik moet eens goed nadenken...", klonk het. Het zorgt ervoor dat het bestuur zich afvraagt wat Heins bedoelingen zijn. Wil hij wel nog door bij de Buffalo's? Of heeft hij stiekem zijn zinnen gezet op Anderlecht, dat een vervanger voor Weiler zoekt? De vraag werd hem gisteren weer gesteld. Opnieuw volgde geen antwoord. Vanhaezebrouck weigert al een week om - al dan niet met een grijns - duidelijkheid te scheppen over de geruchten rond Anderlecht.

BELGA

Een slordige 2 miljoen euro. Dat is het verschil, afhankelijk van wie de (eventuele) beslissing neemt. Besluit Vanhaezebrouck om de eer aan zichzelf te houden, dan moet AA Gent hem dat riante bedrag niet uitbetalen. In het andere geval passeert Hein wél langs de kassa en ligt de weg naar het Astridpark nog altijd open. Ook dat laatste houdt De Witte bezig. Hij wil het niet gedroomd hebben dat Anderlecht mét Vanhaezebrouck opnieuw furore maakt. Temeer omdat Gent geen geschikte opvolger voor ogen heeft. Want het is niet dat er op dit moment veel alternatieven op de trainersmarkt zijn. En ondanks de huidige malaise heeft Vanhaezebrouck de lat serieus hoog gelegd.

Compromis?

"We gaan deze week samenzitten en eens rustig praten met Hein", aldus Louwagie, ontgoocheld in wat hij gisteren zag. "Het was de eerste keer dat we maar 15 minuten enthousiast voetbalden. Dat maakt me ongerust. Kijk, na de zeges tegen KVO en Geel was ik overtuigd dat we vertrokken waren. Deze nederlaag zag ik niet aankomen. De voorzitter evenmin." Kortom: de klok tikt in de Ghelamco. Misschien dat alle partijen deze week tot een compromis komen...