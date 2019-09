Hectische transferdag in Ghelamco Arena draait uit op sisser: Haroun legt tests af, maar komt niet RN/MVS/SJH

03 september 2019

07u27 0 AA Gent In de Ghelamco Arena speelde zich gisteren een hectische transferdag af, maar uiteindelijk draaide die uit op een sisser. Faris Haroun legde zijn medische en fysieke tests af bij de Buffalo’s, maar uiteindelijk werd geen akkoord gevonden met Antwerp.

Michel Louwagie moet naarstig gependeld hebben tussen verschillende bureaus op de vierde verdieping van de Ghelamco Arena, want op een bepaald moment was de algemeen manager van AA Gent bezig met vier transferdossiers tegelijk. In één lokaal kreeg Giorgi Beridze het licht op groen voor een uitleenbeurt van één jaar met aankoopoptie naar Lokeren, in een ander bureau kreeg Franko Andrijasevic te horen dat hij voor één seizoen op huurbasis - Gent blijft het grootste deel van zijn loon betalen - terug mag naar Rijeka, de club waar AA Gent hem twee jaar geleden voor 4,2 miljoen wegplukte.

De onderhandelingen over de komst van Dylan Mbayo sleepten in nog een ander lokaal veel langer aan, maar uiteindelijk kwam ook de inkomende transfer van het 17-jarige jeugdproduct van Lokeren in orde. Flankaanvaller Mbayo tekende voor drie jaar. Gent zou volgens Lokerse bronnen 1,3 miljoen euro betalen, maar hij moet vooral gezien worden als een wissel op de toekomst.

Het hoofdtarget van de Buffalo’s vertoefde in de namiddag in bureau vier. Faris Haroun had tot een eind in de namiddag medische en fysieke tests afgelegd in het Gentse UZ. Toen de middenvelder zich in de late namiddag bij de Ghelamco Arena aanmeldde, had hij alle vertrouwen in een goede afloop. Maar een paar uur later kwam hij zonder contract naar buiten. Antwerp speelde het spel hard en wou Louis Verstraete betrekken in de deal. Een transactie waar ze bij AA Gent geen oren naar hadden. Haroun was er zelf helemaal uit met Gent en wachtte aanvankelijk bij Vadis Odidja thuis op een doorbraak.

Maar de uren verstreken, zonder dat het tot een akkoord kwam. Haroun keerde zelf terug naar de Bosuil, om er samen met zijn vader en zijn oom en makelaar Sidi de transfer te forceren. Hij ving evenwel bot bij Luciano D’Onofrio en verliet het stadion omstreeks halfelf, met de melding dat de transfer definitief niet doorgaat.

Toen duidelijk werd dat AA Gent naast Haroun greep, betekende dat ook meteen dat de Buffalo’s Louis Verstraete - die ook door Waasland-Beveren gegeerd werd - niet wilden laten gaan. Haroun gaat zijn laatste contractjaar in bij Antwerp, AA Gent grijpt naast een speler die het er héél graag bij had gehad om de strijd op drie fronten aan te gaan.