Giorgi Kvilitaia (AA Gent) op weg naar Anorthosis

13 september 2020

20u55 3

Giorgi Kvilitaia (26) is op weg naar het Cypriotische Anorthosis. De Georgische aanvaller lag nog tot 2022 onder contract bij AA Gent, maar het was de voorbije weken duidelijk dat hij geen toekomst meer had bij de Buffalo’s. Laszlo Bölöni speelt slechts met één diepe spits en voor die positie is de concurrentie met Yaremchuk, Kleindienst, Depoitre en Niangbo groot. Kvilitaia werd niet eens opgenomen in de Europese spelerslijst van AA Gent. Ook Beveren toonde belangstelling voor de Georgische international, maar Kvilitaia geeft de voorkeur aan de Cypriotische competitieleider, waar hij zijn collega-international Okriashvili (ex-RC Genk) kan vervoegen.

