Getouwtrek om David: Canadees droomt van Bundesliga, AA Gent wil jackpot van Lille



Tomas Taecke

07 juli 2020

05u00 0 AA Gent Krijgt het transferdossier van Jonathan David (20) een plotse wending? Terwijl AA Gent nog steeds wacht op een concreet en toereikend bod vanuit de Bundesliga - David’s droomcompetitie -, richten de Buffalo’s het vizier naar het Franse Rijsel. In de hoop deze zomer alsnog 30 à 35 miljoen te vangen.

Faites vos jeux. Na een uitgebreide informatieronde vanuit Duitsland, Engeland en Italië is het Franse Rijsel momenteel aan zet wat AA Gent-spits Jonathan David betreft. De Ligue 1-ploeg zoekt twee vervangers voor Victor Osimhen, op weg naar Napoli, en Loïc Remy, die afgelopen weekend verrassend voor Benevento koos. Bovenaan het verlanglijstje prijkt David, voor wie de Franse club momenteel een slordige 20 miljoen euro wil uittrekken.

Voor de goede orde: voor dit bedrag gaat David straks nooit de deur uit. Wél heeft Rijsel de aandacht van Gent beet, dat maar al te goed beseft dat Lille vanzelfsprekend niet meteen alle registers opentrekt. De Buffalo’s noteerden de voorbije maanden de interesse van tal van Bundesligaclubs, waaronder Bayern München, Mönchengladbach, Leverkusen en Dortmund. Nog geïnteresseerd: Porto, Lyon, Inter en AC Milan. Alleen: geen van hen kwam tot op vandaag concreet over de brug. Althans niet met een bod dat in de buurt komt van de naar verluidt beoogde 30 à 35 miljoen euro. David wil naar Duitsland, maar AA Gent wil de jackpot.

Nu LOSC, dat straks 80 miljoen lijkt te vangen van Napoli voor Osimhen, zich heeft gemeld, luisteren Louwagie en De Witte aandachtig. Ruzie is een groot woord, maar Kamp David wordt er wat ongemakkelijk van. De Noord-Franse club draagt allesbehalve de voorkeur weg van de Canadees en zijn entourage, alleen is het AA Gent om de centen te doen. 30 miljoen euro blijft een astronomisch bedrag, waar Lille in eerste instantie niet aan tegemoet wil komen. Wél lijkt de Franse subtopper bereidwilliger dan de geïnteresseerde Bundesligaclubs. En dat is een goed begin, denkt men in de Ghelamco Arena.

Wesley en Tielemans achterna

Benieuwd of Lille straks tegemoet komt aan de hoge eisen van AA Gent. Of als er alsnog een Duitse club een toereikend bod neerlegt. Vraag is of er überhaupt één club 30 miljoen euro wil neertellen voor David. Mocht de Canadees uiteindelijk voor dat bedrag de Belgische competitie verlaten, dan breekt zijn overgang in ieder geval alle records. Met 25 miljoen euro zijn Wesley, vorige zomer van Club naar Aston Villa, en Youri Tielemans de duurste uitgaande transfers. Die laatste was net als David nu pas 20 jaar oud toen hij voor zo’n bedrag aan AS Monaco verkocht werd.

Wat AA Gent betreft, zou 30 miljoen euro een drievoud zijn van het clubrecordbedrag dat Watford voor Sven Kums betaalde. Meer nog: David zou Louwagie en De Witte in één klap méér opleveren dan de drie huidige recordverkopen. Naast Kums ook Samuel Kalu (8,5 miljoen euro, Bordeaux) en Samuel Gigot (8 miljoen euro, Spartak Moskou).

Lees ook:

Man United en Arsenal snuffelen wat harder aan Jonathan David

Ambitieus AA Gent bereidt vertrek David voor en legt de lat hoog: Adolfo Gaich, target van Club Brugge, te licht bevonden

Jonathan David stuurt aan op transfer: “Bundesliga zou ideale competitie zijn”