Geplaagde Thorup bijt van zich af: “Ik ben een vechter, dat ga ik ook tonen” Rudy Nuyens

10 mei 2019

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Jess Thorup zit na het bekerdebacle en de 1 op 21 in de play-offs in een lastig parket, maar voor de match op Standard bijt de coach van AA Gent flink van zich af.

Brecht Dejaegere stak zijn trainer gisteren een hart onder de riem. “We moeten tonen dat we verder willen gaan met deze coach”, aldus Dejaegere. “Hij gelooft er nog in, hij heeft zijn doelstellingen en de groep wil daar nog altijd in meegaan. Thorup is nog altijd dezelfde als toen hij hier toekwam. Hij is heel hongerig, het is een winnaar. Het gebrek aan resultaten vreet aan iedereen, maar hij staat nog altijd heel positief tegenover de groep en de groep doet dat ook ten opzichte van hem.”

Ook van buitenaf kreeg Thorup de voorbije weken schouderklopjes. Zo vertelde Philippe Clement dat er weinig ploegen zijn die het Genk zo moeilijk hebben gemaakt als AA Gent, zo verkondigde Ivan Leko vorige zondag nog dat de Buffalo’s veel meer verdienden dan ze in handen hebben.

“Als ik achteraf met collega’s sprak, kreeg ik vaak te horen: ‘Doe voort met wat je bezig bent, want jullie voetballen goed. De punten zullen wel komen’”, vertelt Jess Thorup. “Dit zijn dingen die ik kan gebruiken naar mijn groep toe, vooral als het komt van trainers en spelers van topteams. Wij kunnen nooit tevreden zijn over onze resultaten, maar er is een verschil tussen de punten en de manier waarop we voetballen. Daarom is het belangrijk dat we in de laatste drie wedstrijden tonen dat we niet opgeven. We moeten op Standard spelen met dezelfde mentaliteit als tegen Brugge. Wat mijn collega’s zeggen, sterkt me in het geloof dat we op de goeie weg zitten. Maar het belangrijkste is uiteraard dat we nu punten pakken.”

Van collega’s kreeg ik vaak te horen: ‘Doe voort met wat je bezig bent, want jullie voetballen goed. De punten zullen wel komen’

Thorup werkte de voorbije maanden niet alleen aan de korte, maar ook aan de lange termijn. “Het is duidelijk dat de prioriteit nu bij de korte termijn ligt”, zegt de Deen. “We moeten nu vooral punten pakken, zodat we op de laatste speeldag nog een finale voor de vijfde plaats kunnen spelen tegen Anderlecht. Dat is ons doel. Maar ik blijf ook werken aan de langere termijn, met onder meer de transferperiode die eraan komt. Voor mij blijven de korte én de langere termijn belangrijk.”

Dat is niet evident voor een coach die ter discussie staat, in de crisissituatie waarin AA Gent zich bevindt.

“Dat is niet makkelijk, maar het moet”, zegt Thorup. “Ik ben me bewust van de discussies over mijn persoon. Ik hoor en ik lees ook alles, maar daar heb ik geen invloed op. Als ik me daar zorgen over ga maken, mis ik de focus die ik nodig heb voor mijn team. Ik ben een vechter, dat zal ik iedereen ook tonen. Ik ben er om met de hele groep te laten zien dat wij deze situatie kunnen keren. Hopelijk krijg ik die kans ook in de toekomst.”

Vanhaezebrouck

Thorup las de voorbije dagen ook de geruchten dat Ivan De Witte al zou gesproken hebben met Hein Vanhaezebrouck. “Woensdag hebben de voorzitter en Michel Louwagie me uitgenodigd”, vertelt Thorup. “We hadden een goed gesprek over wat geschreven werd. De voorzitter en Michel beloofden me met 100% zekerheid dat daar niets van klopt. Ik heb een goeie relatie met Michel en de voorzitter, we zijn eerlijk tegenover mekaar. Als zij mij zeggen dat heel dit verhaal ‘bullshit’ is, dan geloof ik dat. We moesten hierover spreken, want normaal gezien is er geen rook zonder vuur. Maar ons gesprek was heel open en daarmee is dit verhaal voor mij afgesloten.”

Thorup beseft wel dat hij dringend punten moet pakken om een kans te maken om aan boord te blijven. Er liggen mogelijkheden op Sclessin, want Standard moet het vanavond doen met een gehavende defensie. Maar daar staat tegenover dat AA Gent o zo moeilijk scoort. “Ik ben op de hoogte van de problemen van Standard, maar wij moeten naar onszelf kijken en zorgen dat we spelen zoals tegen Brugge”, zegt Thorup. “In die match waren er 22 doelpogingen voor ons tegenover 14 voor Club, daar waren grote kansen bij. Als we dat blijven doen, zullen de goals komen. Hopelijk al op Standard. We hebben een heel goeie week achter de rug. Iedereen trainde goed, niemand spreekt over vakantie. Iedereen is erop gefocust om punten te pakken in onze laatste drie wedstrijden.”

Thorup moet hopen dat dit eindelijk ook eens vertaald wordt op het veld.