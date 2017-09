Gentse recordaankoop Andrijasevic valt naast selectie voor topper Niels Poissonnier

Het gaat van kwaad naar erger met Franko Andrijasevic. De recordaankoop van AA Gent - 4 miljoen euro - haalt niet eens de selectie meer. Andrijasevic is nochtans fit, maar omdat de Kroaat de voorbije weken de hoge verwachtingen niet inloste en ook de voorbije week op training ontgoochelde, besliste het interimduo Balette-Thijs om hem niet op te nemen in de wedstrijdkern voor Club Brugge.



Ook Dylan Bronn valt naast de 21-koppige selectie van de Buffalo's, waar wel opnieuw plaats is voor de youngsters Raskin (16) en Chakvetadze (18). Voor Thomas Matton komt de topper tegen Club dan weer te vroeg - hij hervatte afgelopen maandag bij de beloften nadat een achillespeesblessure hem wekenlang aan de kant hield. Nog dit: AA Gent vertrok daarnet op afzondering naar Knokke, in de hoop de clash met Club zo goed mogelijk voor te bereiden.

— Niels Poissonnier (@niels_27) 29 september 2017