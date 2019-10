Gentse doelpuntenmakers na gelijkspel tegen Anderlecht: “Natuurlijk was ik kwaad...” Sander De Graeve

31 oktober 2019



Laurent Depoitre: “De handsbal zag ik niet goed”

Laurent Depoitre kwam na de match terug op de strafschop die AA Gent kreeg. Na tussenkomst van de VAR werd handspel van Cobbaut bestraft. “Zelf heb ik het niet goed gezien”, geeft de aanvaller toe. “Er waren twee, drie andere spelers die het wél goed gezien hebben en met die nieuwe regels moest dit een penalty zijn.”

Igor Plastun: “Die elleboog? Kan gebeuren”

Igor Plastun kreeg aan het einde van Anderlecht-Gent de elleboog van Zulj vol in het gezicht. De VAR greep niet in. Tijdens de wedstrijd ging de verdediger van AA Gent uitvoerig verhaal halen, maar achteraf bleek de Oekraïner gekalmeerd. “Het is iets wat kan gebeuren in voetbal. Uiteraard was ik kwaad op het moment zelf, het was dan ook een harde slag. Als de ref het niet gezien heeft, heeft hij het niet gezien en moet ik er niet verder over praten. Of ik bang was om mijn neus opnieuw te breken? Neen, die is oké nu.”