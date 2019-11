Gentse bestuur gaat praten met Odjidja na zoveelste rood: "Hij moet zichzelf corrigeren" Rudy Nuyens

05 november 2019

Overloopt u even mee het lijstje van spelers die het vaakst rood pakten in de Belgische competitie. Op 11 stuks vinden we Mario Verheyen en Badou Kéré. Alexandre Teklak, Thierry Siquet en Antonio Ghomsi pakten 8 keer rood, Siebe Blondelle, Gonzague Vandooren, Patrice Zeré en Domenico Olivieri deden dat 7 keer. In dat gezelschap verwacht je geen sierlijke voetballer als Vadis Odjidja, maar ook de aanvoerder van AA Gent heeft sinds zondag 8 uitsluitingen op zijn teller in de Belgische competitie. Drie keer ging het om rechtstreeks rood, vijf keer om twee gele kaarten.

Een echt patroon is er niet bij die uitsluitingen, tenzij de bedenking dat Odjidja zich iets te makkelijk op stang laat jagen. Tegenstanders weten dat de aanvoerder van de Buffalo's te provoceren valt en spelen daar handig op in, met een voor dood rondtollende Paul-José Mpoku zondag als drieste exponent. "We gaan deze week met Vadis spreken", zegt Michel Louwagie. "We trekken samen naar Wolfsburg, er is tijd genoeg voor een rustig gesprek. Ik vind de manier waarop hij tegen Standard uitgedaagd werd niet door de beugel kunnen, maar hij moet daar niet op reageren. We kennen Vadis als een heel verstandige jongen. Met daar een pak ervaring bovenop, moet hij slimmer worden in dit soort situaties. Hij moet zichzelf corrigeren. Dat moet mogelijk zijn en daar zullen we het met hem op een rustige manier over hebben.”