Gent-voorzitter De Witte over uitspraken Hein Vanhaezebrouck: “Hij heeft gelijk, maar nu verdient onze jonge trainer alle vertrouwen”

Redactie

30 september 2020

13u09 0 AA Gent Voorzitter Ivan De Witte beleefde de uitschakeling van AA Gent in de play-offs van de Champions League thuis in de zetel. Niet minder intens, want daags na de wedstrijd blikte hij voor de VTM-micro terug. Ook op de uitspraken van ex-coach Hein Vanhaezebrouck die gesteld had dat de spelersgroep te veel macht heeft en dat Gent de trainerstaf meer vertrouwen moet geven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen Champions League voor AA Gent. Geen vetpot van bijna 30 miljoen euro, wel de Europa League voor de Buffalo’s. Ivan De Witte was eerlijk in zijn analyse daags na de wedstrijd. “Ik dacht dat we na de 1-0 stilaan beter in de match kwamen. We kregen een grote kans op de 1-1 en dat had het scenario van de match kunnen beïnvloeden.”

Wat uiteindelijk niet gebeurde. De Witte zag z’n door twee penalty’s met 3-0 verliezen. “We hervielen in klassieke kwalen met een paar kinderlijke fouten in de verdediging. Daarna was het uiteraard zeer moeilijk om nog iets te doen. Ook al zag ik dat we toch nog veel kansen hebben gecreëerd. Uitzonderlijk veel zelfs, als je de statistieken bekijkt”, aldus De Witte.

“Ik vond Kiev een technisch goed uitgebalanceerde ploeg. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen in de Champions League. Uiteraard ben ik ontgoocheld. Sportief had ik verwacht dat we een keerpunt konden realisteren. Ook financieel ben ik ontgoocheld, al wil ik dat niet laten primeren. Als ik naar de matchen tegen Kiev kijk, dan moet ik eerlijk zijn en zeggen dat we onze plaats in de Champions League niet verdienden.”

Over de uitspraak van Hein Vanhaezebrouck dat spelers te veel macht hebben en dat de trainerstaf meer vertrouwen verdient: “Daar heeft hij gelijk in”

De Witte: “In principe moet het bestuur zich inderdaad zo weinig mogelijk bezighouden met de spelersgroep en is dat de volledige bevoegdheid van de trainer. Maar als de resultaten achteruitgaan, dan zal de leiding van een bedrijf altijd dichterbij komen. Dat is in een voetbalploeg ook zo en dat is bij Gent niet anders. Alles hangt samen met resultaten en als dat goed is, dan zal de trainer - geloof mij - heel veel bevoegdheden krijgen in Gent. Nu verdient de jonge trainer alle vertrouwen, maar bij de vorige trainers was het een andere situatie en hebben we ingegrepen.”

“Hein heeft gelijk in wat hij zegt. Het is welbekend dat ik een groot respect heb voor hem. Ik heb er een heel nauwe en goeie band mee gehad en er was destijds een goed evenwicht tussen hoe we met elkaar moesten omgaan, wat zijn terrein was en wat het terrein van het bestuur was. Dat liep zeer goed. Dat het een vakman is, daar moet ook niet aan getwijfeld worden. Dat hij genoemd wordt bij ons? Voorlopig is er niets aan de orde en daar ga ik verder ook niet op in.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Over zijn afwezigheid in Kiev: “Voorzorgsmaatregelen in verband met corona”

De Witte: “Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik niet naar Kiev ben afgezakt door de genomen voorzorgsmaatregelen omtrent corona. Er is geen andere interpretatie nodig. We hebben met het bestuur beslist om een kleine delegatie naar Oekraïne te sturen om alle besmettingsgevaar te vermijden. Uiteraard heb ik de match thuis met evenveel aandacht gevolgd. Misschien nog met meer aandacht. Je bent dan toch meer gepakt door de intensiteit en de spanning die zo’n wedstrijd met zich meebrengt.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Over de Europa League: “Minder centen, maar financieel op voorbereid”

De Witte: “Vorig jaar hebben we in die competitie enkele fantastische wedstrijden gespeeld. We overwinterden ook. Laat ons dus niet overdrijven, het is niet zo dat Gent geen waarde meer heeft. We gaan door een moeilijke periode, maar daar is een spreekwoord voor. When the sea is calm, all sailors are good. We moeten nu bewijzen dat we ook door een woeligere zee kunnen varen. Het gaat in de Europa League inderdaad om minder centen, maar daar zijn we financieel goed op voorbereid. We kunnen het jaar veilig doorstaan, dat is al een prestatie op zich in deze coronatijden.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Over vertrouwen in De Decker: “Vooral kijken naar hoe de spelers reageren”

De Witte: “Ik denk dat wij er goed aan doen om vertrouwen te geven aan onze trainer. De man is jong en is nog maar net in functie. Ik denk dat we het nu niet bij de trainer moeten zoeken en dat we vooral moeten kijken naar hoe de spelers reageren. Ik wil er ook op drukken dat de vele blessures bij basisspelers een dreun zijn. Spelers als Kums, Odjidja en Chakvetadze tegelijk moeten missen, dat is een geldig excuus in deze. Ik kijk uit naar hun terugkomst.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onze Gent-watcher in Kiev ziet Buffalo’s roemloos onderuit gaan: “Defensief geknoei blijft maar duren”

Vanhaezebrouck snoeihard voor AA Gent: “Spelers hebben te veel macht”