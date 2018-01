Gent verdient met verkoop Saief 8,5 miljoen op één dag, vervanger voor Mitrovic op komst Niels Poissonnier

AA Gent De kassa rinkelt opnieuw in de Ghelamco Arena. Anderlecht moet een kleine 4 miljoen euro ophoesten voor Kenny Saief als het straks de aankoopoptie licht, Saint-Étienne legt 3,7 miljoen voor Stefan Mitrovic en ook Danijel Milicevic brengt nog wat geld op. Dat maakt 8,5 welgekomen miljoenen.

't Is een publiek geheim dat het afspringen van de transfers van Thomas Foket en Renato Neto afgelopen zomer, naar Atalanta en Brighton & Hove, AA Gent financieel pijn heeft gedaan. De verhoopte miljoenen bleven uit, terwijl het bestuur op vraag van Hein Vanhaezebrouck wel al royaal met geld had gesmeten - meer dan 10 miljoen euro voor Andrijasevic, Sylla en Marcq, één voor één tegenvallers - én 8 miljoen euro had geïnvesteerd in een nieuw oefencomplex. Plots was de Champions-Leaguejackpot op...

Nu, als er één algemeen manager in België weet hoe hij met zo'n situatie moet omgaan, dan wel Michel Louwagie - hij werkte bij de Buffalo's ooit een schuldenberg van 25 miljoen euro weg. In zijn gekende stijl: keihard en gewiekst tijdens de onderhandelingen. Het was donderdag niet anders, want de aankoopoptie die Anderlecht bedong in het dossier-Kenny Saief bedraagt een slordige 4 miljoen euro. De flankaanvaller komt daarmee in de top tien van de duurste aanwinsten van paars-wit als het hem definitief overneemt. Alleen Stanciu (10 miljoen), Kums (6,5), Defour (6), Aleksandar Mitrovic (5), Teodorczyk (4,5) en Boussoufa (4) waren prijziger. Straf.

Danijel Milicevic zorgt op zijn beurt voor een klein miljoen euro als FC Metz straks besluit om de optie in de huurovereenkomst te lichten. De middenvelder legde gisteren met succes zijn medische tests af, waarna hij bij de laatste uit de Ligue 1 zijn krabbel zette.

Voorts is ook de uitgaande transfer van Stefan Mitrovic zo goed als een feit. Hij tekent tot 2022 bij Saint-Étienne. AA Gent krijgt voor zijn Servische international 3,7 miljoen euro - alweer een serieuze smak geld. Euro's waarmee Louwagie, die eerder deze week ook al ruim 1 miljoen euro van Zulte Waregem incasseerde voor Marcq, meteen weer de transfermarkt kan opgaan.

Rosted op komst bij Gent

Gent wéét namelijk al wie Mitrovic moet vervangen. Zijn naam: Sigurd Rosted, een 23-jarige Noor. Van nature rechtsvoetig, maar met zijn linker minstens even goed, klinkt het. Rosted (1m90, 82 kg) is het van bij Sarpsborg 08 overigens gewoon om links centraal achterin te spelen - een grote aanpassing wordt het dus niet. Louwagie hoopt de deal zo snel mogelijk af te ronden, zodat Rosted kan aansluiten op stage in Oliva. Van Zulte Waregem - waar de Noor ook in beeld is - lijkt Gent trouwens geen schrik te moeten hebben. Het hoofdtarget daar heet Sotirios Papagiannopoulos, een Zweedse international van 27 jaar.

