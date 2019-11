Exclusief voor abonnees Gent-verdediger Lustig kijkt uit naar Britse sfeer op Bosuil (maar vindt het jammer dat Lamkel Zé er niet bij is) Rudy Nuyens

21 november 2019

11u32 0 AA Gent Mikael Lustig (32) kijkt uit naar de Britse sfeer op de Bosuil. Net daarom vindt hij het een beetje jammer dat daar vanavond met Lamkel Zé een rechtstreekse tegenstander ontbreekt door een schorsing.

Mikael Lustig heeft vele watertjes doorzwommen: 82 interlands en 10 landstitels, waarvan 8 opeenvolgende bij Celtic Glasgow. Met Zweden dwong hij de kwalificatie voor het EK af met een overwinning in Roemenië. “Mijn laatste EK, ik ga heus niet meer spelen op mijn 37ste”, zegt Lustig, net op tijd terug in Gent voor de dubbele topper tegen Antwerp, vanavond op de Bosuil en zondag in de Ghelamco Arena.

