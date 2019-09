Gent toont kwaliteit in de breedte, Kvilitaia scoort twee keer Rudy Nuyens

25 september 2019

23u14 2 AA Gent Jess Thorup hield de voorbije weken vast aan een vast elftal, maar de bekermatch in Aalst leerde hem dat hij over kwaliteit in de breedte beschikt. Giorgi Kvilitaia besliste een sterke wedstrijd met twee goals.

Jess Thorup had aangekondigd dat hij zou roteren en dat deed hij ook: van het basiselftal dat de voorbije weken in de competitie en Europees speelde, kwam enkel Odjidja aan de aftrap. We kunnen er meteen aan toevoegen dat Vadis in het Pierre Cornelisstadion met kop en schouders boven alles en iedereen uitstak. De aanvoerder van de Buffalo’s demonstreerde zijn technische kwaliteiten en voetbalde met veel overzicht.

AA Gent kocht deze zomer in om op drie fronten te strijden. Het maakte dat Lustig, Kums, Depoitre en Yaremchuk niet eens de bus mee op moesten. De bekermatch in Aalst was dan ook een gelegenheid voor een aantal jongens om te tonen dat ze klaar zijn voor een lang seizoen in de beker, de competitie en Europa. En het mag gezegd: de Buffalo’s toonden in Aalst dat de kern goed gestoffeerd is in de breedte. Bekervoetbal tegen teams uit de lagere reeksen kan je eigenlijk alleen verliezen door onderschatting en een gebrek aan grinta, maar de ploeg die Thorup het veld instuurde, toonden een voorbeeldige mentaliteit.

Gestuwd door een enthousiaste thuisaanhang vloog Aalst er wel meteen in, maar afgezien van een vroege kans voor Mitu - voorlangs besloten - kon Eendracht doelman Coosemans niet aan het werk zetten. Gent kwam bovendien al vroeg op voorsprong langs Giorgi Kvilitaia. Doelman De Vriendt en verdediger Geenens begrepen mekaar niet op een voorzet van Dejaegere, de Georgiër prikte de 0-1 makkelijk tegen de touwen. Kvilitaia liet trouwens meer dan eens zien dat hij over goeie voeten beschikt. Hij was betrokken in de beste aanvalsacties, kopte een vrijschop van Odjidja op de paal en bood Kubo en Dejaegere mogelijkheden met uitstekende passes. Doelman De Vriendt moest voor de rust ook vol aan de bak op een kopbal van Bezus en een vluchtschot van Dejaegere.

Na net geen uur mocht Odjidja gaan rusten. Tegen Kortrijk (zaterdag), Oleksandrija (volgende week donderdag) en Club Brugge (volgende week zondag) komen er belangrijker opdrachten aan voor de regisseur van de Buffalo’s. Op het uur werd de klus helemaal beklonken door AA Gent: na een knappe aanval langs Bezus en Kubo prikte Kvilitaia beheerst zijn tweede van de avond tegen de touwen. Aalst moest de kelk tot op de bodem ledigen na een vloeiende aanval langs invaller Sylla en Kvilitaia. Yuya Kubo aarzelde niet en knalde de bal tegen de netten. Colin Coosemans moest geen enkele redding van betekenis uitvoeren, maar in de slotfase kopte Dekuyper de eerredder op de lat. Invaller Mbayo debuteerde aan de overkant met de 0-4.