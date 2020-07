Gent-supporters kiezen Jonathan David tot Speler van het Jaar Redactie

11 juli 2020

20u24 0 AA Gent De supporters van AA Gent hebben aanvaller Jonathan David verkozen tot Speler van het Jaar. De twintigjarige Canadees bleef in de eindafrekening middenvelders Elisha Owusu en Vadis Odjidja-Ofoe voor. Hij volgt op de erelijst Dylan Bronn op.

David speelde een uistekend seizoen en eindigde samen met Dieumerci Mbokani (Antwerp) gedeeld eerste in de topschutterstand van de Jupiler Pro League met achttien doelpunten.

Met 23 goals en 10 assists in 40 wedstrijden (over alle competities heen) hielp hij Gent aan een tweede plaats in de Jupiler Pro League en Europese overwintering.

Zijn naam werd de voorbije maanden dan ook meermaals gelinkt aan een transfer, maar voorlopig staat David nog altijd onder contract in de Ghelamco Arena.