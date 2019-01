Gent-coach Thorup gaf doorslag in keuze van ex-snelschaatser Sörloth: “Ook Club wilde me” Rudy Nuyens

09 januari 2019

06u27 0 AA Gent Clubs uit de Championship, enkele Nederlandse én twee Belgische clubs waren geïnteresseerd in Alexander Sörloth (23). De 1m95 grote Noorse spits koos voor AA Gent en, vooral, Jess Thorup.

“Half december kreeg ik te horen dat AA Gent me graag wou hebben”, vertelt Sörloth. “Het was trouwens niet de enige Belgische interesse, want ook Club Brugge had belangstelling. Maar eerlijk: toen ik van Gent hoorde, dacht ik aan geen andere club meer. Ik wist dat ik hier weer onder Jess Thorup zou werken, ik wist welk voetbal Gent wou spelen: offensief, met veel goals en met de ambitie om de top van het klassement te bestormen. Dat bevalt me.”

Sörloth speelde eerder een halfjaar onder Thorup bij Midtjylland, waar hij toen tien keer scoorde. “Hij haalde het beste in mij naar boven. Ik speelde niet veel bij Groningen, toen hij me kwam halen. Ik had één gesprek met hem en ik wist dat het goed zat. Thorup en ik denken precies hetzelfde over voetbal. Daarom ben ik nu ook naar hier gekomen.”

Ex-snelschaatser

Thorup was wat verrast over de fysieke kracht van de Belgische verdedigers, daarom wou hij er Sörloth absoluut bij. “Bij Rosenborg heb ik in de opleiding niet anders geweten dan dat ik moest opboksen tegen sterke verdedigers. De fysieke slag aangaan, is mijn ding. Ik heb daar een paar littekens aan overgehouden. Maar ik speel ook graag tegen grote en sterke verdedigers, omdat zij trager zijn dan ik. Ik ben groot, maar best ook snel.”

Dat heeft mogelijk te maken met een andere sport die Sörloth bedreef toen hij jonger was. “Ik was snelschaatser tot mijn 14de, sindsdien zette ik alles op voetbal. Mijn beste afstanden waren 500 en 1.000 meter. Ik heb geschaatst op Europese kampioenschappen toen ik 13 was, in het Tialffstadion in Heerenveen.”

Sörloth wordt gehuurd zonder aankoopoptie, wat betekent dat hij meteen moet presteren. “Ik ben 100% fit en ben in goeie vorm. Ik heb de voorbije weken goed kunnen trainen bij Crystal Palace, ik speelde zaterdag ook nog een uur in een Cupmatch. Ik ben klaar om er meteen in te vliegen.”

Spitsbroeder Benteke

Sörloth werd vorig jaar voor 9 miljoen gekocht door Crystal Palace. Hij speelde er meteen, maar verdween na vier matchen uit de basis. “Het liep goed tegen Man United, Tottenham en Chelsea, samen met Christian Benteke, maar dan raakte ik geblesseerd. Ik speelde niet meer voor de rest van het seizoen en kon de voorbije maanden geen basisplaats meer afdwingen. Ik wil mezelf bij Gent bewijzen om ook een signaal te geven naar Crystal Palace. Scoren en weer vertrouwen opdoen is nu heel belangrijk voor mij, reken maar dat ik gemotiveerd ben.”

Sörloth komt met Sigurd Rosted een oude bekende tegen. “Ik speelde al met ‘Sigi’ samen bij de Noorse beloften en later bij de A-ploeg. De voorbije dagen belden we regelmatig. Ik weet dat ‘Sigi’ gedeeld topschutter is. (lacht) Daar gaan we snel iets aan moeten doen, ik hoop dat ik daar persoonlijk in slaag.”

Met één aanpassingsprobleem zal Sörloth alvast weinig moeite hebben. “Op het einde van mijn periode bij Groningen verstond ik daar alles. (in perfect Nederlands) ‘Alles goed met jou?’”