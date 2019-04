Exclusief voor abonnees Genoeg gebromd, Odjidja kijkt uit naar zijn comeback en zijn eerste bekerfinale:

“Ik schrok zelf toen ik de beelden zag” Rudy Nuyens

27 april 2019

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent “Ik voel me weer een vrij man”, zei Vadis Odjidja (30) deze week tegen zijn coach. Odjidja kijkt uit naar zijn comeback tegen RC Genk en naar de eerste bekerfinale in zijn carrière.

Hoe heb je de voorbije weken doorgemaakt?

“Het was niet leuk, maar je moet de gevolgen ­dragen van wat er gebeurd is. Ik was er wel altijd bij. Ik zat thuis tegen ­Antwerp in de ­tribune, maar ik ben ook meegeweest naar Genk en Anderlecht. Ik was best een beetje nerveus. Op sommige momenten in de wedstrijden iets meer. De dag van vandaag is er nu ­eenmaal de VAR, daar zullen we mee moeten leren ­leven.”

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen