Geert De Vlieger steunt AA Gent op originele manier voor hun wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League Dylan Vermeulen

29 september 2020

15u48 0 Gent Vanavond speelt AA Gent hun terugmatch in de play-offs van de Champions League op verplaatsing tegen Dinamo Kiev. Gezien de recente vorm waarin de Buffalo’s verkeren, kunnen ze alle steun gebruiken. Ook Geert De Vlieger probeert op originele wijze zijn steentje bij te dragen.

Deze week fietste een Antwerpenaar een perfect Duvelglas bij elkaar op de populaire sportapp Strava. Het inspireerde analist en ex-doelman Geert De Vlieger om op gelijkaardige wijze de Champions League-troffee te vormen tijdens een stevig fietstochtje van bijna 80 kilometer.

AA Gent zal de steun goed kunnen gebruiken, want het moet de 1-2 thuisnederlaag van vorige week zien goed te maken. Gent verkeert momenteel niet in al te beste vorm en staat in de landelijke competitie slechts op een vijftiende plaats in het klassement. Er wacht de Buffalo’s dus een moeilijke klus vanavond. De aftrap is om 21:00 uur.