Fred Dupré, coach Gentse U19: "Zelfs in de moeilijke periode trainde Hein nog onze talenten. Chapeau" Hans Op de Beeck

20u43 5 rv Fred Dupré (r) samen met ook Gent-jeugdcoach Bart Van Renterghem.

Fred Dupré, trainer van de Gentse U19, vindt het vertrek van Hein Vanhaezebrouck een bijzonder jammere zaak. "Dankzij Hein is de Gentse jeugdwerking fors veranderd. Door zijn successen met de eerste ploeg willen meer en betere spelers naar ons komen. AA Gent is aantrekkelijker geworden bij de jeugd, we worden meer gevraagd op internationale toernooien - dat zijn dingen die Hein onrechtstreeks bewerkstelligd heeft en waar de jeugd van geprofiteerd heeft. We zagen hem er ook veel. Zelfs in de voorbije moeilijkere periode, met al die kritiek op zijn persoon, kwam hij onze talenten nog trainen. Met enthousiasme en vol overgave. Dat vond ik toch straf. Chapeau."

Zowel jammer als begrijpelijk

Het ontslag van HVH bracht veel teweeg vandaag, met hier en daar ook wat negatieve reacties. "Laat ons eerlijk zijn, en ik ben er zeker van dat het Gentse bestuur er ook zo over denkt: heel de club is dankbaar voor de drie fantastische jaren die Hein Gent gegeven heeft. Er is enorm veel respect naar de persoon Vanhaezebrouck toe. Bij mijn weten is dit een van de eerste ontslagen dat zowel uiterst jammer maar ook zeer begrijpelijk is. De citroen zal wel wat uitgeperst zijn." Persoonlijk had Dupré af en toe contact met Vanhaezebrouck. "Een aangename mens om mee te praten. Een sympathieke man. Ik kan er geen slecht woord over vertellen. Elke trainer loopt weleens een keer tegen de muur, qua resultaten of wanneer de chemie uitgewerkt is. Maar Hein is zonder twijfel de beste trainer die er in België rondloopt. Hij zal vast en zeker snel een uitdaging vinden. Eentje waarmee zijn nieuwe ploeg gelukkig mee zal zijn."

Zelfde profiel

Ook wat betreft de opvolger van HVH, heeft Dupré een duidelijke mening. "Het moet iemand zijn met hetzelfde profiel als Hein. Iemand die hetzelfde soort voetbal wil brengen: aanvallend en attractief. Het Gentse publiek is de voorbije jaren veel gewoon geworden en verwend geweest. Een trainer a la Weiler die in de omschakeling gaat spelen en verdedigt, dat gaat een moeilijk verhaal worden. Iemand die kort aansluit bij Heins profiel dus, een - ik zeg maar iemand - Yves Vanderhaeghe bijvoorbeeld."

BELGA Yves Vanderhaeghe, vorige week ontslagen bij KV Oostende.