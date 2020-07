Franse media maken gewag van nieuw bod: “Lille wil 30 miljoen euro betalen voor David” Redactie

31 juli 2020

12u47

Bron: La Voix du Nord 0 AA Gent Lille gaat een nieuwe poging doen om Jonathan David (20) bij AA Gent weg te halen. De Franse club zou volgens de Franse krant ‘La Voix du Nord’ een nieuw bod uitbrengen op de Canadees. Eentje van 30 miljoen euro. Zonder bonussen.

Twee dagen geleden klonk het in L’Equipe dat Lille het bod van 25 miljoen euro op Jonathan David “misschien” zou verhogen. Volgens de nieuwste berichtgeving gaat de Franse club het ook écht doen. In Rijsel zijn ze op zoek naar een opvolger voor Victor Osimhen, die voor 50 miljoen euro (zonder bonussen meegeteld) naar Napoli is verkast.

Het nieuwe bod op David zou de kaap van de gevraagde 30 à 35 miljoen euro overschrijden. Lille zou 30 miljoen euro bieden (exclusief bonussen), een bedrag dat in principe beantwoordt aan de prijs die Gent vraagt. Bij de Buffalo’s zijn ze naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van het bod. Als David daadwerkelijk voor 30 miljoen euro of meer vertrekt, dan wordt de Canadees de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van ons voetbal.

Afwachtende houding

In de Ghelamco Arena stelde men zich de laatste dagen afwachtend op. De Buffalo’s hadden daarbij geen contact met Lille - Gent verweet de Fransen dat zij David ingefluisterd hadden om in de media te praten over zijn wens rond een transfer naar Noord-Frankrijk - maar dat betekent niet dat onderhandelingen onmogelijk geworden zijn.

Gent is bovendien niet gehaast. Zeker niet omdat de mercato nog lang duurt en de club voelt dat de interesse vanuit Engeland stilaan concrete vormen aanneemt. Onder meer Leeds meldde zich al in Gent, maar het is zeer de vraag of David voor de Engelse promovendus wil spelen. Ook verschillende andere topclubs hebben het goudhaantje op de radar staan.

David zelf kwam deze week niet in actie in een oefenpot tegen Metz. “Hij was mentaal niet klaar”, liet Gent-coach Jess Thorup weten na die wedstrijd. De club vertoeft momenteel - met David - in de Ardennen voor een teambuilding.

