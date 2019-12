Frank Boya in beeld bij AA Gent



RN

24 december 2019

05u00 0

AA Gent wil zich in januari versterken met een defensieve middenvelder, omdat het in de kern geen ­echte doublure heeft voor Elisha Owusu. Toen Owusu geblesseerd was, nam Sven Kums zijn rol over, maar daarmee verloren de Buffalo’s Kums’ kwaliteiten hoger op het veld. Gent heeft zijn oog laten ­vallen op Frank Boya, die bij ­Moeskroen een goed seizoen speelt. Het contract van de 23-jarige Kameroener loopt aan het einde van het seizoen af bij Moeskroen. Boya zelf gaf al te kennen dat hij graag hogerop wil.