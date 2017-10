Foket maakt comeback na hartprobleem en spreekt met onze videoman: "Het gaat écht goed" Mathieu Goedefroy

Thomas Foket is opnieuw écht voetballer. De rechtsback van AA Gent maakte gisterenavond in een beloftenwedstrijd op Charleroi zijn comeback na een zware hartoperatie en dito revalidatie. "Het gaat goed met mij, écht goed", zei een zichtbaar opgeluchte Foket na afloop voor de camera van onze videoman. "Ik sta er sneller terug dan eigenlijk zelf verwacht had."