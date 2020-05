Een training in coronatijden: bij AA Gent ziet dat er zo uit Redactie

14 mei 2020

17u54

Bron: Belga 0

Coronacrisis of niet, bij AA Gent trainen ze gewoon verder. Alles verloopt in groepjes van vijf of zes spelers, maar niks zonder de regels strikt te respecteren. Losfietsen, lopen, pasvormen, tennisvoetbal: het kan allemaal, ook door voldoende afstand te houden.