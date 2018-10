Een straffe remonte en een pijnlijke Europese uitschakeling: het parcours van Vanderhaeghe bij de Buffalo's Redactie

08 oktober 2018

18u12 1 AA Gent Het parcours van Yves Vanderhaeghe (48) bij AA Gent heeft amper één jaar geduurd. Op 4 oktober 2017 werd hij aangesteld als de opvolger van Hein Vanhaezebrouck, 369 dagen later ligt bij buiten. Daartussen: een straffe remonte en een belabberde start.

Toen Yves Vanderhaeghe de honneurs in de Ghelamco Arena waarnam, stond AA Gent na negen speeldagen met 6 op 18 op een troosteloze veertiende stek. De ex-middenvelder werd even daarvoor bij KV Oostende op de keien gezet en nam voor een tweede keer in zijn carrière de taken van Hein Vanhaezebrouck over. Eerder gebeurde hetzelfde bij KV Kortrijk.

De ex-Rode Duivel zorgde meteen voor de nodige punten. Voor Nieuwjaar pakten de Buffalo's 26 op 36, waardoor ze na een knappe remonte de top zes indoken. "Dit had ik niet durven dromen, de afstand was echt groot toen ik aankwam. Niemand verwachtte dit", stelde hij apetrots. Enige smet: na een 4-1-pandoering werd hij door ex-club Kortrijk snel uit de beker gekegeld.

Ook de tweede seizoenshelft verliep goed. Vanderhaeghe en z'n mannen begonnen als vierde aan play-off 1. Met zeges in Anderlecht (0-2) en thuis tegen Club Brugge (2-0) droomden de fans na de erbarmelijke seizoensstart zelfs van nóg meer. Nadien volgde evenwel een 1 op 15 - met een vierde plek mochten de Oost-Vlamingen naar de voorrondes van de Europa League. "Wat we hier hebben neergezet, mag gezien worden. Ik heb al lang bewezen dat ik iets van voetbal ken. Het is mijn uitdaging om langer bij een topclub als Gent te blijven", klonk het in een interview bij Het Laatste Nieuws.

Na tien speeldagen in het seizoen 2018-2019 is zijn lot echter bezegeld. Een vroegtijdige Europese uitschakeling tegen Bordeaux deed hem geen deugd. De drie opeenvolgende thuisnederlagen waarbij de blamage tegen Racing Genk waren de druppel. Na 369 dagen pakt Vanderhaeghe z'n koffers. Na tien speeldagen staat Gent met 14 op 30 op een zevende plaats.