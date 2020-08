Duurste transfer ooit in België is een feit: Lille betaalt 27,5 miljoen euro voor Jonathan David aan AA Gent Rudy Nuyens/YP

10 augustus 2020

23u16 42 AA Gent De kogel is eindelijk door de kerk: AA Gent en Lille bereikten vanavond een akkoord over de transfer van Jonathan David. De Franse club betaalt 27,5 miljoen euro plus bonussen voor de 20-jarige Canadees. Een recordtransfer voor een Belgische club.

David had al langer zijn zinnen gezet op een overgang naar de Noord-Franse club, maar de onderhandelingen op clubniveau sleepten héél lang aan. Aanvankelijk wou Lille slechts 20 miljoen bieden, maar dat bod werd stelselmatig verhoogd. Toch raakten de clubs het lange tijd niet eens over de transfersom én de betalingsmodaliteiten. Vanavond kwam het dan toch tot een akkoord. Gent vangt 27,5 miljoen euro voor zijn goudhaantje, maar met bonussen (onder meer bij doorverkoop) kan dat bedrag oplopen tot een som die aardig in de buurt komt van de 35 miljoen euro die AA Gent voor ogen had. Hij wordt zo met voorsprong de duurste uitgaande transfer ooit in België. Jonathan David legt morgen zijn medische tests af in Lille en kan daarna een contract voor 5 jaar ondertekenen.

Vervanger van Osimhen

David moet bij Lille de vervanger worden van Victor Osimhen, de voormalige spits van Charleroi die naar Napoli trok. Ook voor Lille is David een recordtransfer. Nooit betaalde de club meer voor een nieuwe speler. Met de transfer stoot David Renato Sanches van de troon. Daarvoor betaalde Lille vorige zomer 20 miljoen euro aan Bayern München.

Gent haalde David in januari 2018 naar België. De jonge Canadees speelde eerst nog bij de beloften, maar maakte al snel de overstap naar de A-kern. Daar ontpopte hij zich tot een vaste waarde én een sleutelspeler onder Jess Thorup. David was in 83 wedstrijden voor Gent goed voor 37 doelpunten en 15 assists.

Overzicht: de duurste uitgaande transfer ooit in België

1. Jonathan David, van AA Gent naar Lille voor 27,5 miljoen euro

2. Youri Tielemans, van Anderlecht naar Monaco voor een bedrag van 25 miljoen

2. Wesley Moraes, van Club Brugge naar Aston Villa voor een bedrag van 25 miljoen

4. Marouane Fellaini, van Standard naar Everton voor een bedrag van 21,76 miljoen euro

5. Sander Berge, van Racing Genk naar Sheffield United voor 21,5 miljoen euro

6. Leandro Trossard, van Racing Genk naar Brighton voor een bedrag van 20 miljoen euro

7. Aleksandar Mitrovic, van Anderlecht naar Newcastle voor een bedrag van 18,5 miljoen euro

8. Arnaut Danjuma, van Club Brugge naar Bournemouth voor een bedrag van 18 miljoen euro

8. Sergej Milinkovic-Savic, van Racing Genk naar Lazio voor een bedrag van 18 miljoen euro

10. Wilfred Ndidi, van Racing Genk naar Leicester City voor een bedrag van 17,6 miljoen euro

Lees ook:

Onze Gent-watcher Rudy Nuyens over het foutje van Kaminski: “Sowieso staat hij nu al onder druk” (+)

Defensief gestuntel kost Buffalo’s meteen punten, Thorup: “Als je na een lange voorbereiding dit aflevert, is dat gewoon niet goed genoeg” (+)