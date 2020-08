Duurste transfer ooit in België: Gent krijgt 27,5 miljoen euro voor David en met bonussen tot bijna 35 miljoen Rudy Nuyens

10 augustus 2020

23u16 58 AA Gent Het heeft lang geduurd, maar Jonathan David vertrekt naar het Franse Lille. De 20-jarige Canadees werd voor 0 euro weggehaald bij Ottawa en wordt nu verkocht voor 27,5 miljoen, met flinke bonussen. Nooit eerder leverde een speler uit de Belgische competitie zoveel geld op.



Het verhaal van Jonathan David leest als een sprookje. In januari 2019 werd hij op aangeven van de Gentse scoutingscel voor 0 euro weggeplukt bij het Canadese Ottawa. Na een half jaar bij de Gentse beloften liet Yves Vanderhaeghe hem op 4 augustus 2018 debuteren tegen Zulte Waregem. De jonge Canadees bedankte meteen met een doelpunt. Er zouden er nog vele volgen.

18 goals

Liet Vanderhaeghe David debuteren, dan zorgde Jess Thorup ervoor dat hij helemaal tot zijn recht kwam. De Deen posteerde de jonge groeidiamant op de ‘10' in zijn ruit op het middenveld. In die rol werd David met zijn vista en zijn geweldige infiltraties bepalender dan ooit. Hij scoorde vorig seizoen 18 keer, evenveel als topschutter Dieumerci Mbokani. Ook in de Europa League liet David zich opmerken.

Europese topclubs als Arsenal, Manchester United, Lyon, Inter en AC Milan snuffelden aan David, die niet langer wegstak dat hij klaar was voor een stap hogerop. David en zijn makelaar beseften van in het begin dat de weg van de geleidelijkheid de beste was: niet meteen naar de absolute top, maar eerst nog een tussenstap. Lange tijd zette David zijn zinnen op Borussia Mönchengladbach. Met Marco Rose zag hij er een coach die hem eerder al graag naar Salzburg had gehaald, bovendien was het David niet ontgaan hoe Thorgan Hazard bij de Borussen een ideale tussenstap naar de top had gevonden.

Tot Lille op de proppen kwam. David werd uitgenodigd door coach Christophe Galtier en voorzitter Gérard Lopéz. Het duo legde Jonathan David een project voor dat hij helemaal zag zitten. Eén probleem: het eerste bod dat Lille bij AA Gent uitbracht, haalde bij benadering de 30 tot 35 miljoen niet die de Buffalo’s voor ogen hadden. Lille verhoogde zijn aanvankelijk bod van 20 miljoen wel stelselmatig, maar Gent hield het been stijf, gesterkt door het feit dat David nog een contract tot 2023 had én door een bod van 35 miljoen van Leeds United. David wou echter niet naar de promovendus in de Premier League. De onderhandelingen tussen Lille en AA Gent raakten twee weken geleden helemaal in het slop, maar uiteindelijk werden ze toch weer opgestart.

Vandaag medische tests

Gent stond op zijn strepen, zowel qua transfersom als betalingsmodaliteiten, in de wetenschap dat Lille zelf 81,3 miljoen incasseerde voor de transfer van Victor Osimhen naar Napels. Gisteravond kwam het toch tot een akkoord. Lille betaalt een transfersom van 27,5 miljoen euro, maar met bonussen - onder meer op doorverkoop - zal de transfer AA Gent met zekerheid meer dan 30 miljoen opleveren en wellicht zelfs aardig in de buurt komen van de 35 miljoen die de club voor ogen had. David legt vandaag zijn medische tests af bij Lille en tekent daarna een contract voor vijf jaar. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een speler uit de Belgische competitie. David overschrijdt het record van Youri Tielemans (naar Monaco) en Wesley Moraes (naar Aston Villa), die elk 25 miljoen opleverden.

Overzicht: de duurste uitgaande transfer ooit in België

1. Jonathan David, van AA Gent naar Lille voor 27,5 miljoen euro

2. Youri Tielemans, van Anderlecht naar Monaco voor een bedrag van 25 miljoen

2. Wesley Moraes, van Club Brugge naar Aston Villa voor een bedrag van 25 miljoen

4. Marouane Fellaini, van Standard naar Everton voor een bedrag van 21,76 miljoen euro

5. Sander Berge, van Racing Genk naar Sheffield United voor 21,5 miljoen euro

6. Leandro Trossard, van Racing Genk naar Brighton voor een bedrag van 20 miljoen euro

7. Aleksandar Mitrovic, van Anderlecht naar Newcastle voor een bedrag van 18,5 miljoen euro

8. Arnaut Danjuma, van Club Brugge naar Bournemouth voor een bedrag van 18 miljoen euro

8. Sergej Milinkovic-Savic, van Racing Genk naar Lazio voor een bedrag van 18 miljoen euro

10. Wilfred Ndidi, van Racing Genk naar Leicester City voor een bedrag van 17,6 miljoen euro

