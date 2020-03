Dupré blijft na plots ontslag dan toch aan bij AA Gent, zij het in andere functie SDG

25 maart 2020

18u30 0 AA Gent AA Gent schoof vorige week maandag verrassend Frédéric Dupré opzij als assistent- en beloftencoach. Kleine meningsverschillen lagen aan de basis van die beslissing.

Dupré werd opgevolgd door Manu Ferrera, de man die hij eerder opvolgde bij de Gentse jonkies. De Buffalo’s wilden de voetbalkennis van de rasechte Gentenaar aan boord houden en boden hem een functie in de scouting aan. Dupré vroeg en kreeg een week bedenktijd en ging intussen in op het voorstel. Het voormalige jeugdproduct blijft zo verder aan de slag in de Ghelamco Arena. (SDG)