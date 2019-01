Droomtransfer op de helling: mogelijk letsel houdt deal Thomas Kaminski met Gent tegen ESK/KDZ/XC/PJC

05 januari 2019

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Arme Thomas Kaminski (26). Hij leek zijn droomtransfer naar AA Gent beet te hebben, maar de deal staat op de helling.

De fotosessie in de Ghelamco Arena was al aan de gang. Een persbericht lag klaar, net als het contract. Voor 4,5 seizoenen kon Thomas Kaminski, donderdagavond laat geland na een weekje vakantie in Dubai en de volgende ochtend meteen naar Gent afgezakt, tekenen bij de Buffalo’s, maar toen bleek er plots een probleem. AA Gent-manager Michel Louwagie wees op een letsel (wellicht aan de voetzool, waar Kaminski eerder mee sukkelde), waardoor de sprongkracht van Kaminski, toch een belangrijk wapen voor een doelman, onvoldoende zou zijn. Voor Kaminski kwam dat nieuws als een verrassing. Op basis van recente scans bij gereputeerde artsen meent hij dat hij helemaal fit is. Dat bleek volgens hem ook de laatste speeldagen: toen was hij telkens sterk.

Butez?

AA Gent wil echter geen medische risico’s nemen. Er geldt een nultolerantiebeleid wat betreft blessures bij potentiële aanwinsten - Louwagie staat erom bekend veel aandacht te schenken aan de resultaten van de fysieke testen. In de omgeving van de keeper werd niet uitgesloten dat er eerstdaags alsnog een oplossing gevonden wordt, maar KV Kortrijk houdt er rekening mee dat Kaminski de trainingen in het Guldensporenstadion hervat. En zeggen dat het voorzien was dat de voormalige belofteninternational dit weekend met AA Gent zou afreizen naar de stageplek in Oliva. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

2,5 miljoen euro, inclusief bonussen: dat was de som die AA Gent wilde betalen voor Kaminski. Hij zou zo de duurste transfer van een sluitstuk tussen twee Belgische clubs worden. Een prijskaartje dat ook garanties op de status als nummer één bood: AA Gent stak het op geen enkel moment onder stoelen of banken dat het in Kaminski de ideale vervanger voor Lovre Kalinic (naar Aston Villa) zag. Alleen lijkt het er nu op dat het niet zover komen zal.

Mocht de deal volledig van de baan zijn - in Kortrijk betwijfelt men dat, daar veronderstelt men dat Kaminski speelklaar is en dat het nog tot een vergelijk kan komen -, dan moeten de Buffalo’s weer de markt op. Een voor de hand liggende optie lijkt dan Jean Butez (23) van Excel Moeskroen, die ook voor het mondelinge akkoord met Kaminski al in beeld was om de concurrentie met Yannick Thoelen en Colin Coosemans aan te gaan.