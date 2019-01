Drone bezorgt Gent-trainer Thorup veel info, drie trainingen op één dag voor Buffalo’s Rody Nuyens in Oliva

06 januari 2019

19u02

Bron: Eigen berichtgeving

AA Gent trainde vandaag drie keer in Oliva. Om kwart voor acht stond er al een strandloop op het programma. Om kwart voor 11 volgde een veldtraining. Er werd geoefend op flankvoorzetten, maar er was ook een behoorlijk lange sessie met snelle combinaties in een wedstrijdvorm 10 tegen 10. Bij die twee oefenvormen was een belangrijke rol weggelegd voor video-analist Herman De Landtsheer, die met een drone vanop 60 meter hoogte alle trainingsbewegingen vastlegde. Jess Thorup gebruikt die beelden in individuele gesprekken met spelers, om correcties door te voeren in hun acties en looplijnen. De drone wordt niet gebruikt bij alle trainingen, maar wel op regelmatige basis.

Giorgi Chakvetadze sukkelt nog altijd met knieproblemen die hij voor de winterstop opliep in de bekerwedstrijd op Sint-Truiden. Hij trainde individueel in de fitnesszaal. Dylan Bronn, die herstelt van een hamtringblessure, trainde deels met de groep en deels individueel. Om kwart na vier volgde nog een training, waarbij de groep in twee gesplitst werd. Terwijl het ene deel in de fitness aan de slag ging, werkte een andere groep fysiek werk af op het veld. Opmerkelijk daarbij was een sessie parachutelopen, gericht op het aanscherpen van kracht bij weerstand. Een beetje vergelijkbaar met een situatie in een wedstrijd, waarbij er iemand aan je gaat hangen.

De twee veldtrainingen werden bijgewoond door Michel Louwagie, die gisterochtend in Oliva arriveerde. Zoals gebruikelijk tijdens een transferperiode, zagen we de manager van AA Gent druk in de weer met zijn gsm.