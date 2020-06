Dit had de dag van Brecht Dejaegere en Jana moeten worden: “Dan maar tijdens EK volgend jaar” Niels Poissonnier

06 juni 2020

08u00 0 AA Gent Vorige week huwden ze voor de wet, maar vandaag (zaterdag) had het hún dag moeten zijn. Zij in een beeldige bruidsjurk, hij in een chic kostuum. Met finaal een onvergetelijk feest. Brecht Dejaegere (29) over zijn uitgesteld trouwfeest: “Het pikt. Nu, nog een geluk dat het weer niet top is.”

De lijn kraakt.

“Ik zit in de auto, sorry. Onderweg naar mijn broer, voor een ont­bijtje”, lacht hij.

Ochtendhumeur is Dejaegere vreemd. Zeker als-ie vakantie heeft – “ik haal er alles uit.”

Hij had dan al een flesje gegeven aan z’n zoontje, Noah. En gaan wandelen met Kia, z’n hond.

In de ideale wereld had vandaag de apotheose van een feestelijke tiendaagse moeten volgen. Na zijn verjaardag (29 mei) en hun jawoord voor de wet de volgende dag, een kerkelijk huwelijk met nadien alles erop en eraan. “Die corona, hé...”, zucht hij. “We hebben zo lang mogelijk gewacht om een beslissing te nemen. Tot 1 mei. Juist hé, schat?”

Vrouwlief Jana stemt in. Ook zij keek er zó naar uit. “Jana had het de eerste weken toch wel moeilijk. Ze zei meermaals: ‘Mijn kleed is echt mooi.’ En mijn moeder en schoonmoeder konden er ook niet over zwijgen. Dus ja, het pikt wel. ’t Is spijtig. Gelukkig hebben we alles kunnen verzetten naar volgend jaar – zeker de zaal zorgde voor een geruststelling. En dat het weer nu niet top is, is ook mooi meegenomen.”

6 juni 2020 wordt dus 12 juni 2021. De dag na de start van het EK, waar heel België naar uitkijkt. “Ik ga toch niet opgeroepen worden”, grijnst Dejaegere. “Misschien moeten we een groot scherm zetten, hé, schat?”

Geen bevestiging dit keer.

Aangepaste bubbels

“Ik ben wel blij dat we intussen voor de wet getrouwd zijn. Dat verzacht toch een beetje deze hele situatie.”

Het was en petit comité, vorige zater­dag, dat Dejaegere en Jana officieel man en vrouw werden. “Goed dat de bubbel intussen groter mocht. Met enkel de getuigen en wij in een zaal, en een livestream voor de ouders: néé, dát wilde ik niet. Dan hadden we ook de wettelijke trouw uitgesteld. Maar nu waren mijn ouders en onze beide broers erbij – we hadden onze bubbel speciaal aangepast. We hadden graag ook alle grootouders erbij gehad, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Achteraf was er wel een kleine fotosessie. Waaronder enkele foto’s mét mondmasker. (lachje) Dat moesten we toch hebben.”

Dortmund-Schalke

Nee, snel gaan ze ten huize Dejaegere hun jawoord niet vergeten. “Een huwelijksreis hadden we gelukkig nog niet geboekt. En toen we op het punt stonden om de uitnodigingen voor het trouwfeest te versturen, kwam die hele coronacrisis in een stroomversnelling. Er was plots sprake van een volledige lockdown. ‘Oei, best nog efkes wachten dan’, dacht ik. Ach, dan vieren we volgend jaar met familie en vrienden onze eerste huwelijksverjaardag, hé.”

Hopend dat er tegen dan geen mondmaskers meer gedragen moeten worden en hij al lang weer wedstrijden in volle stadions kan spelen. “Ik zag eventjes Dortmund tegen Schalke, omdat een vriend stuurde: ‘Dit trekt op niets.’ Hij had gelijk. ’t Was precies een oefenmatch. Maar omdat het financiële zo belangrijk is, vrees ik dat iedereen zich toch zal moeten aanpassen”, beseft Dejaegere.

“Allez, we zijn bij m’n broer. Groetjes, hé.”

