Depoitre wil zich snel herpakken met AA Gent: “Genoeg kwaliteit om vertrek David op te vangen”

13 augustus 2020

15u43 0 AA Gent Laurent Depoitre (31) wil zich na de nederlaag op Stayen snel herpakken met AA Gent, ook al moet dat zonder Jonathan David. Zelf een eerste goaltje meepikken zaterdag tegen Kortrijk, zou al aardig helpen.

Laurent Depoitre kende net voor de corona-uitbraak een moeilijke periode. De spits sukkelde wekenlang met problemen aan de voet, die hem niet toelieten zijn beste niveau te halen. Voor Depoitre kwam de lange break dan ook niet helemaal ongelegen. “Die blessure begon na Nieuwjaar en ze bleef maar duren”, vertelt hij. “Het nam veel tijd in beslag om er vanaf te geraken. Aan het einde van vorig seizoen kon ik nauwelijks trainen. Ook de voorbereiding op dit seizoen heb ik niet helemaal kunnen meemaken, ik heb ook een aantal oefenwedstrijden gemist. Nu gaat het beter, maar ik mis nog altijd wat ritme. Ik ben nog geen 100%, maar beetje bij beetje komt dat wel terug. Veel wedstrijden spelen is wat ik nu nodig heb.”

Het is duidelijk dat we op de hoogste plaatsen mikken. Ik denk wel dat Brugge voor de meeste mensen de grootste favoriet blijft en dat wij een beetje de outsider zijn Laurent Depoitre

De nederlaag bij Sint-Truiden op de eerste speeldag is ook bij Laurent Depoitre hard aangekomen. “Na zo’n wedstrijd moet je jezelf terug in vraag stellen”, vindt de ervaren spits. “We wilden goed aan het seizoen beginnen, maar het was een match die we moesten winnen. We hebben twee stomme goals geslikt, maar ook vooraan hadden we beter moeten doen met de kansen die we wel degelijk gehad hebben. We hebben niet genoeg gedaan, maar we zijn daar deze week wel mee aan de slag gegaan. We gaan er alles aan doen om die openingsmatch snel te vergeten.”

Met de hoge ambities die AA Gent voor dit seizoen geuit heeft, zit er meteen druk op de partij tegen Kortrijk. “De ambities van de club zijn duidelijk, dat brengt een zekere druk mee”, beseft Depoitre. “We hebben nagelaten om ons meteen goed te lanceren, maar we moeten ook niet alles in vraag stellen na één match. Voorlopig gaan we goed met die druk om. Als we onze twee volgende matchen kunnen winnen, zal onze start nog altijd goed zijn. Maar dat we dit weekend een goed resultaat moeten neerzetten, is duidelijk.”

De situatie is anders dan vorig seizoen, toen Depoitre nog verklaarde dat het beter is achter de locomotief te zitten, dan zelf de locomotief te zijn. “Maar we zijn ook nu niet de grootste favoriet voor de titel”, nuanceert hij. “Dat betekent niet dat we onszelf moeten verstoppen. Het is duidelijk dat we op de hoogste plaatsen mikken. Ik denk wel dat Brugge voor de meeste mensen de grootste favoriet blijft en dat wij een beetje de outsider zijn. Die rol is makkelijker, ook al heeft de club duidelijk ambities naar voor gebracht.”

Het verschil is alleszins groot met 2015, toen AA Gent kampioen werd. Toen werd er pas drie speeldagen voor het einde over de titel gesproken, nu is die ambitie al uitgesproken voor het seizoen. “In het jaar voor de titel speelde Gent nog play-off 2, dan is het normaal dat je het volgende seizoen de titel niet meteen ambieert”, vindt Depoitre. “Die ambitie is er toen pas beetje bij beetje gekomen. We speelden helemaal zonder druk, match na match. Nu hebben we vorig seizoen al bewezen dat we over een groep beschikken die iets moois kan realiseren. Dan maak je wel kans op de titel, maar meer kan je daar voorlopig niet over zeggen. De situatie is dit seizoen ook anders. Het komt er eerst en vooral op aan om bij de eerste vier te eindigen met het oog op de play-offs, voetballen zonder publiek maakt het ook anders. Dat gaat toch een impact hebben op ploegen die normaal héél veel steun van hun fans krijgen in de thuiswedstrijden.

Tridente

Intussen is ook duidelijk dat AA Gent verder moet zonder Jonathan David, die vorig seizoen een geweldige tridente vormde met Yaremchuk en Depoitre. “We vonden mekaar gemakkelijk met ons drieën”, haalt Depoitre aan. “Joe is een groot verlies voor de club, maar ik ben ook blij voor hem dat hij een grote stap vooruit kan zetten. Het is nu aan ons om automatismen te vinden met andere spelers. Ik geloof dat er genoeg kwaliteit in deze groep schuilt om zijn vertrek te kunnen opvangen. We hebben misschien wat tijd nodig om de juiste automatismen te vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat ons dat wel zal lukken.”

Hetzelfde profiel als David, is er niet. “Maar het is ook niet noodzakelijk dat degene die hem vervangt evenveel goals gaat maken”, vindt Depoitre. “Andere spelers kunnen er misschien ook voor zorgen dat de spitsen meer goals maken. Je hebt niet hetzelfde profiel nodig, maar het zal wel even aanpassen zijn.”

