Depoitre: “We moeten véél efficiënter worden” Sander De Graeve

01 oktober 2020

18u02 0 AA Gent AA Gent moet zich tegen Beerschot voor de zoveelste keer dit seizoen herpakken. Na de ongelukkige nederlaag tegen OHL volgde de blamage en de uitschakeling in Kiev. Ook Laurent Depoitre -door kleine ongemakken en blessures dit seizoen een schim van zichzelf- beseft dat het een pak beter moet.

De nederlaag in Kiev lag vooral aan efficiëntie. AA Gent had immers een pak meer kansen dan de Oekraïners, maar het kreeg toch een droge 3-0 om de oren. “Wanneer je domme fouten maakt tegen goeie teams -zoals Dynamo Kiev- mag je verwachten dat ze zullen scoren. Dat kom je nu eenmaal tegen op dit niveau. We moeten veel efficiënter worden in zowel onze zestien als die van de tegenstander. Wanneer je een goal slikt na amper negen minuten, weet je dat je hen vertrouwen geeft. Dan is het natuurlijk moeilijk om terug te komen. We hadden van bij het begin meer druk moeten zetten om hen aan het twijfelen te brengen. Dat hebben we niet gedaan.”

Offensief had Laurent Depoitre misschien wel de beste kans voor AA Gent aan de voet, maar hij legde af voor Bukari, die zijn controle miste. “Het klopt dat er twee mogelijkheden waren, ik had ook zelf kunnen trappen. Toen ik de verdediger naar mij zag komen, was de betere optie duidelijk de pas naar Osman. Hadden we daar gescoord, hadden we nog opnieuw in de wedstrijd kunnen komen.”

Morele boost tegen Beerschot?

Tegen Beerschot krijgt AA Gent op zondag de kans om voor eigen publiek -dat tegen OH Leuven goed voetbal zag, maar geen overwinning- aan te knopen met de overwinning. Vooral vlak voor de interlandbreak kan dat voor een broodnodige morele boost zorgen. De Antwerpenaars zijn zowat de seizoensrevelatie en na de ultieme 3-2 zege tegen een geplaagd Waasland-Beveren. Beerschot kwam terug na een 0-2 achterstand. Bij de Antwerpenaars is het vooral uitkijken naar Jan Van den Bergh. De verdediger kwam mede wegens blessures nooit echt aan de bak bij AA Gent en zint wellicht op sportieve revanche. Daarvoor moet hij echter ook van de bank komen bij Beerschot. Hij kwam enkel bij de 5-2 zege tegen KRC Genk aan de aftrap.