Depoitre neemt revanche voor misser: “Voetballers worden snel bekritiseerd” Sander De Graeve

01 november 2019

00u13 0 AA Gent Laurent Depoitre werd tegen Anderlecht niet echt aan de aftrap verwacht. Na zijn misser op bezoek bij STVV én de kleine kwaaltjes van de laatste weken, leek rust op z’n plaats. De spits wroette echter vijfennegentig minuten lang, scoorde en bewees zo het gelijk van Jess Thorup.

Gent sleepte mede dankzij het werk van de aanvaller aan het einde nog een punt uit de brand. “Verdiend ook”, vond Depoitre achteraf. “We hadden net als Anderlecht voldoende kansen, en we zijn er tot het einde blijven voor gaan.” Dat gebeurde met lange ballen naar voren, waar het voordeel qua lengte van de Gentse aanvallers ten opzichte van de jonkies van Anderlecht optimaal uitgespeeld werd. “We zijn wat groter dan hen, dus was het voor ons iets makkelijker om die hoge ballen te betwisten.”

Hét moment van de bonkige spits kwam echter voor de rust, toen hij op na een fenomenale bal van Odjidja de 1-1 tegen de netten duwde. “Ik vroeg de bal aan de tweede paal en kreeg hem ook. Toen ik zag dat Vadis opkeek, wist ik al dat ik die bal zou krijgen. De afwerking was ook niet slecht.” Toch was het nog even spannend. “Dat gedoe met die VAR zorgde nog voor wat onzekerheid. Je wil vieren, maar kan dat niet voluit doen. Daarna vier je wel nog eens opnieuw, maar het is niet hetzelfde.” Het doelpunt was wel een mooie revanche na zijn misser in Sint-Truiden. “We worden als voetballers snel bekritiseerd, zeker wanneer je als aanvaller een kans mist. Als je scoort, kraait er geen haan naar.”

Niet honderd procent

Depoitre speelde verrassend de negentig minuten uit, ook al had hij de voorbije weken last van een kleine vormdip en enkele kwaaltjes. “Ik heb nog steeds last aan de knie. Ik ben nog steeds geen honderd procent. Het is iets dat je wat minder voelt eens je speelt en opgewarmd bent, maar het blijft irritant. Met de opeenvolging van wedstrijden is er weinig kans tot rust, maar ik probeer het zoveel mogelijk te nemen.”