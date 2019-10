Exclusief voor abonnees Depoitre betaalt de tol van vijf maanden zonder wedstrijd Rudy Nuyens

29 oktober 2019

11u18 0 AA Gent Laurent Depoitre (30) werd in de zomer met grote trom aangetrokken door AA Gent, maar de voormalige kampioenenmaker betaalt de tol van maanden zonder voetbal. Jess Thorup moet vooraan keuzes maken voor de match van donderdag op Anderlecht.

De misser van het voorbije weekend kwam op naam van Laurent Depoitre, die in een twee-tegen-één-situatie tegenover de Truiense doelman Schmidt om onbegrijpelijke redenen naliet om de totaal vrijstaande Giorgi Kvilitaia aan te spelen. Mensen die Depoitre een beetje kennen, gaan ervan uit dat hij net iets te veel tijd had om na te denken, waardoor hij begon te twijfelen en uiteindelijk de verkeerde beslissing nam. Tijdens de lange busrit terug van Stayen naar Gent lieten zijn teamgenoten Depoitre met rust, omdat ze allemaal zagen dat de spits zelf bijzonder teleurgesteld was over de bewuste fase. Maar dat de misser van ‘Lolo’ intern nog besproken zal worden, staat vast.

