Depoitre arriveert in Gent: “Er waren andere mogelijkheden, maar dit is de juiste keuze” Niels Poissonnier & Jonas Van de Veire

23 juli 2019

14u33 200 AA Gent ’t Is een transfer die kan tellen. Net voor de start van het ­seizoen haalt AA Gent clubicoon Laurent Depoitre (30) ­terug naar België. ­De transfervrije spits kwam zonet aan in de Ghelamco Arena. “Ik heb deze club gemist.”

Dat heet dan de ambities kracht bijzetten. En nog geen klein beetje. Terwijl staf en spelersgroep op de Gentse Feesten het gisteravond over de derde plek en het winnen van de beker hadden, maakte het bestuur van AA Gent in het grootste geheim werk van de terugkeer van een kampioenen­­maker.

Laurent Depoitre: tweevoudig topschutter van de Buffalo’s in de succesvolste seizoenen uit de clubgeschiedenis, 1-voudig Rode Duivel ook, smaakmaker in die memorabele Champions League­campagne en in 2015 tweede in de verkiezing van de Gouden Schoen, na Sven Kums.

Achtste zomertransfer

Hij wordt de achtste zomertransfer van AA Gent. Allicht tekent hij een meerjarig contract – mogelijk tot 2022. De fysieke en medische tests zijn al achter de rug.

De komst van Depoitre is meteen ook het bewijs dat voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie ondanks hun gezegende leeftijd nog altijd niet van plan zijn om over zich te laten lopen. Hunkerend naar de hoog­dagen die het in 2015 en 2016 kende, en al zeker naar de Europese triomfen van toen, moet Depoitre van AA Gent weer een echte topclub maken.

Hij stond na een teleurstellend seizoen bij Huddersfield Town naar eigen zeggen “voor alles open, zelfs voor China.” Championship, de Verenigde Staten, een terugkeer naar België… Depoitre had er in mei nog het raden naar. “Ik zou graag nog eens in België spelen. Alleen weet ik niet wanneer precies”, klonk het toen. “Kijk, ik heb fantastische momenten meegemaakt in België. En dicht bij huis kunnen voetballen, is altijd leuk, want dan zitten je familie en vrienden elke match in het stadion. Dat is iets wat ik nu wel mis. Ik sluit zeker niet uit dat ik mijn carrière in België afsluit. Het maakt niet uit bij welke club. Nu, de vraag is eerder: ‘Wie zal me dan nog willen?’”, lachte hij.

‘Le monstre’

AA Gent dus. Ui-ter-aard. Depoitre was er ruim twee jaar één van de publiekslievelingen. Op en naast het veld. Liefkozend ‘le monstre’ genoemd, omwille van zijn indrukwekkende fysieke kwaliteiten. Dé goalgetter is hij nooit geweest, al mogen zijn 31 doelpunten in 90 wedstrijden voor Gent best gezien zijn.

Het buitenland riep. De Engelse tweedeklasser Norwich trok hard aan zijn mouw, maar Depoitre verkoos de Portugese topclub FC Porto. Het werd niet wat hij ervan gehoopt had, waarna Huddersfield Town FC hem een kans in de Premier League gaf. Depoitre zorgde er eigen­handig voor de redding, met doelpunten tegen Man United en Chelsea. Hoogtepunten die in schril contrast stonden met zijn tweede seizoen: nul goals en wekenlang niet meer in de selectie omdat zijn contract afliep.

Transfervrij keert hij nu dus terug naar huis. De Ghelamco Arena. “Ik ben nog altijd supporter van AA Gent.”