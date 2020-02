Dejaegere: “Toch eerder twee verloren punten” - Kaminski: “Als Anderlecht dit aanhoudt, maken ze kans op play-off 1" KDW/GVS

08 februari 2020

Brecht Dejaegere stond na een sleutelbeenbreuk terug op het veld. “Het doet deugd om terug op het veld te staan. Maar dit zijn toch eerder twee verloren punten”, vertelde hij na de 1-1-draw tegen Anderlecht. “We hebben een thuisreputatie opgebouwd, dat wil je behouden. Een puntje is op zich niet slecht, zeker gezien de wedstrijd, maar het ontbrak ons aan de juiste beslissing in de laatste meters. Anderlecht is een voetballende ploeg, we wilden daarom hoge druk zetten. Maar we konden niet vaak de bal heroveren. Daardoor kwamen ze er veel uit.”

Kaminski: “Wedstrijd kon alle kanten uit”

Odjidja: “Misschien gewoon tevreden zijn met een punt”