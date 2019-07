Exclusief voor abonnees Dejaegere heeft alleen maar redenen om vooruit te kijken: “Ik wil er een lap op geven”



Rudy Nuyens in Nederland

12 juli 2019

09u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Brecht Dejaegere (28) heeft niet zijn makkelijkste seizoen achter de rug bij AA Gent, maar de ‘ancien’ van de Buffalo’s vindt in zijn privéleven extra kracht om er - zoals hij dat zelf zo mooi zegt - weer ‘een lap op te geven’.

Wat is bij jou blijven hangen van vorig seizoen, Brecht?

“Op dit moment niet veel meer. Ik probeer vooruit te kijken en niet te veel achteruit. Op privévlak komen er voor mij veel mooie dingen aan. Dat maakt me nog positiever dan ik al was. Ik kan er niet omheen dat ik een moeilijker jaar achter de rug heb. Het was de eerste keer dat ik minder speelde dan ik wou. Ik vond dat ik meer matchen kon gestart zijn en dat ik dat ook verdiende. Maar dat is het verleden. Ik sta voor een nieuw jaar, met nieuwe kansen, waarin ik ga proberen om iedere wedstrijd te starten.”

