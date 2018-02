Degryse: "AA Gent mag op CL-ticket mikken" 37 op 51: AA gent beste club van België sinds komst Vanderhaeghe Rudy Nuyens

13 februari 2018

06u00 20 AA Gent Sinds Yves Vanderhaeghe er aan het roer kwam, doet geen enkele club in de Jupiler Pro League beter dan AA Gent. Onze huisanalist Marc Degryse is onder de indruk van het werk van Vanderhaeghe.

De cijfers van AA Gent onder Yves Vanderhaeghe zijn dan ook indrukwekkend. Met 37 op 51 deden de Buffalo’s sinds zijn overname beter dan eender wie. De 9 matchen in de Ghelamco Arena waren zelfs goed voor 27 op 27. In 17 duels kreeg AA Gent met stuurman Vanderhaeghe slechts 8 goals tegen, in 9 thuis­matchen waren er dat slechts 2.

«Toen Hein Vanhaezebrouck na speeldag 8 vertrok, geloofde niemand nog in de play-off 1-kansen van AA Gent», roept Marc Degryse in herinnering. «Ik herinner me nog dat Hein zei: ‘We staan 10 punten achter op Zulte Waregem, dat kunnen we nooit meer goedmaken.’ Onder Vanderhaeghe haalde Gent 25 punten méér dan Essevee. Soms kan je zeggen: cijfers zeggen niet alles. Maar in het geval van Gent zijn de cijfers zo opvallend dat je er niet naast kan kijken. Toen Vanderhaeghe overnam was play-off 1 een ­verre droom, nu een zekerheid.»

