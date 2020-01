De zorgen en wensen van AA Gent-coach Jess Thorup na stage in Oliva Rudy Nuyens

13 januari 2020

08u22 0 AA Gent Jess Thorup sloot de stage van AA Gent in Oliva zaterdag af met voldoening, maar de coach van de Buffalo’s heeft ook nog wat zorgen én een paar wensen.

TACTISCH VERFIJND

Jess Thorup zag de voorbije maanden een aantal lacunes in het spel van AA Gent, maar omdat de matchen mekaar zo snel opvolgden, had hij geen tijd om daar doorgedreven aan te werken. Daarom was de stage in Oliva bijzonder welkom. “We hebben hard gewerkt aan het hoog druk zetten bij balverlies”, zegt Thorup. “In onze manier van spelen is dat misschien wel het allerbelangrijkste. Als je zo hoog druk kan zetten als wij willen, geef je de tegenstander weinig oplossingen. Dan verplicht je ze vaak tot de lange bal. Dan kunnen wij die snel recupereren en overschakelen naar onze manier van spelen.”

“Ik heb ook naar de statistieken gekeken van onze laatste maanden”, vertelt Thorup. “Die vertelden me dat we te veel goals tegen kregen uit voorzetten. We hebben in de diepte gewerkt om voorzetten te vermijden, de penaltybox te verdedigen en de tweede bal te veroveren.”

SPECIALISTEN op training

Thorup haalde met inworpcoach Thomas Grønnemark en traptechniektrainer Bartek Sylwestrzak specialisten naar Oliva. “Onze statistieken zeggen dat we behoorlijk makkelijk scoren uit hoekschoppen. De manier waarop Vadis Odjidja die aanlevert, is zeer belangrijk. Daar hebben we op geoefend met Sylwestrzak. Maar wat we nog missen, zijn goals uit rechtstreekse vrije trappen. Daar hebben we aan gewerkt. Castro-Montes trof tegen Ingolstadt nog de lat, maar we geloven dat hij iets kan maken van zijn vrije trappen. Hetzelfde geldt voor Kums. Sven trapt ze helemaal anders dan Castro-Montes, ook Vadis oefende op vrije trappen. Ze hebben verschillende manieren van trappen, wat alleen maar verwarrend kan werken voor de tegenstander. Ze zullen nooit weten wat we precies gaan doen.”

“Met Grønnemark hebben we gewerkt op de lange inworp, die een wapen moet kunnen zijn in het laatste kwart van het veld. Maar we oefenden ook op de ‘snelle’ en ‘slimme’ inworp, in verschillende zones van het veld. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe je een snelle omschakeling kan maken bij een inworp. Er zijn in Europa niet veel teams die werken aan die kleine details, die het verschil kunnen maken. Elk team heeft een keeperstrainer, waarom zouden we geen gespecialiseerde spitsentrainer of een coach voor de defensie gebruiken? Dat hoeft niet eens op een permanente basis.”

ZORGEN

Tijdens de stage kon de T1 nauwelijks beroep doen op Roman Yaremchuk, die sukkelt met een blessure aan de hiel. “Roman had al wat problemen, we hebben nu beslist om hem wat meer rust te gunnen”, aldus Thorup. “We hebben meerdere dokters geraadpleegd, maar allemaal zeggen ze dat een operatie niet nodig is en dat rust moet volstaan. Ik moet nadenken over oplossingen voor het geval Roman de hervatting van de competitie niet zou halen. Kvilitaia is een optie, David als tweede spits met Chakvetadze in zijn rug is een andere mogelijkheid. Sowieso hebben David en Chakvetadze tegen Ingolstadt bewezen dat ze kunnen samenspelen.”

TRANSFERS

Inkomende transfers? Voorlopig eentje. Thorup: “Ik ben heel blij met de komst van Sulayman Marreh. We waren te kwetsbaar op de ‘zes’, met alleen maar Owusu. Kums speelde daar een paar keer, maar dan missen we hem hoger. Marreh is sterk in duel, maar hij speelt ook goed en simpel. We moeten nu bekijken hoe het met Yaremchuk evolueert.” De kans lijkt groot dat AA Gent er deze week nog een aanvaller bij haalt.

En dan is er nog de situatie met Kums, die gehuurd wordt van Anderlecht. “Sven bracht evenwicht in de ploeg. Ik heb ook het gevoel dat hij bij Gent weer thuis gekomen is. Iedereen spreekt over onze ruit, Sven speelt daar een heel belangrijke rol in. Ik hoop dat we hem kunnen houden.”