Exclusief voor abonnees De wondere wereld van Elisha Owusu, dé revelatie van AA Gent: “En of mijn leven veranderd is. Ik heb nu een écht huis” Rudy Nuyens

19 september 2019

06u00 0 AA Gent Twee maanden had Elisha Owusu (21) nodig om de harten van de fans van AA Gent te veroveren. Gekomen als een nobele onbekende, maar nu al een revelatie. Vanavond wil hij zich tonen aan héél Frankrijk, maar vooraf gunde hij ons al een blik in zijn wondere wereld.

Het moet een plezier zijn om momenteel op het middenveld van AA Gent te spelen. Zoveel beweging, zoveel ­creativiteit.

“Het is fantastisch om met jongens als ­Vadis (Odjidja, red.) en Sven (Kums, red.) te spelen. Ook David is voortdurend in ­beweging. In balbezit heb ik altijd veel oplossingen. Ik ben zelf iemand die graag de bal heeft. Als de anderen dat ook ­hebben, begrijp je mekaar. Er zit veel intelligentie in ons spel. Dat is magnifiek.”

Aanvankelijk vond Jess Thorup dat je voor een ‘zes’ iets te veel risico’s nam.

(grijnst) “Ik dribbel zo graag, ik wil mijn tegenstanders tonen dat ik ze in de wind kan zetten. Het zit in mijn spel om risico’s te nemen. Soms levert dat ook heel mooie dingen op. Ik begrijp dat ik goed moet ­weten wanneer ik dat doe. Ik herbekijk mijn matchen om te zien wat ik beter kan of moét doen. Maar voetbal blijft voor mij in de eerste plaats een spel, waarin je je moet amuseren.”

