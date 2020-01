De Witte over Kums, Bayat en titelambities: “Wij zullen niet stilzitten” PDD/GVS

21 januari 2020

16u43 0

Een tevreden AA Gent-voorzitter vandaag. Ivan De Witte kon gisteren de definitieve transfer van Sven Kums aankondigen - een chouchou van de fans. “Dit maakt mij bijzonder blij. Ik dacht eerst dat het onmogelijk zou zijn, maar na de veranderingen bij Anderlecht merkten we dat Kums toch haalbaar zou zijn.” De Buffalo’s betaalden slechts anderhalf miljoen euro. “Een koopje? Neen. Sven is ondertussen een stukje ouder geworden, je kan niet ontkennen dat zijn spelerswaarde daarvan afhangt.” kijk naar de volledige passage over aanwinst Kums in de video bovenaan)

Over titelambities: “Ik wil zeker nog een keer kampioen spelen”

Over Mogi Bayat: “Zolang er geen beroepsverbod is, is er geen probleem”