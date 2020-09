De wel erg vreemde start van de Gentse persconferentie: “Door omstandigheden kan Bölöni hier niet zijn” ODBS

14 september 2020

14u55

Bron: VTM Nieuws 3

14u30: een behoorlijk surrealistische start van de persconferentie in de Ghelamco Arena een dag voor de Champions League-voorronde tegen Rapid Wenen. Net voor de start van de babbel raakte bekend dat de Buffalo’s Laszlo Bölöni aan de deur gezet hebben, amper 25 dagen na zijn aanstelling. Geen Bölöni dus om de vragen te beantwoorden, maar wel T2 en uiteindelijk nieuwe trainer Wim De Decker.

Maar dat Gent de Roemeen aan de deur gezet had, wou de club toen nog niet gezegd hebben. “Ik moet Laszlo Bölöni verontschuldigen. Door omstandigheden kan hij hier niet zijn”, aldus perswoordvoerder Patrick Lips. Waarna hij aan de journalisten vroeg om louter vragen over de match in de derde voorronde van de Champions League te stellen. Uiteindelijk meldde Lips dan toch dat voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie later meer toelichting zouden geven.

De Witte legt ontslag Bölöni uit: “Een miscast”



