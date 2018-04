De VAR steelt de show: Standard stapt als grote winnaar uit het casino Stephan Keygnaert

29 april 2018

22u58 0 AA Gent Betere stand-up comedy was het, wat de Video Assistent Referee in Gent uit zijn mouw schudde. Hij zag één penalty wel en één niet, en hij herriep een doelpunt zonder duidelijk bewijs. Standard stapte als grote winnaar uit het casino, ook omdat Gent in de slotfase vanop elf meter miste.

Ivan De Witte had de weerkaart in onze krant niet gelezen. De voorzitter riep vrijdag in een videoboodschap op de site van de club de fans op om tegen Standard "de sfeer zoals tegen Club Brugge te creëren." Dat was toen op een zonnige zondag. Gisteravond zaten de mensen nat van de regen en verkleumd van de kou dicht tegen elkaar aan geleund. Dan ga je niet zo snel een keer draaien in het rond, stampen met de voeten, en zwaaien met de armen. Dan hoop je vooral deze ochtend niet wakker te worden met bronchitis.

